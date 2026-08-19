مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی از پرداخت ۷۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی به ۳۵ نوغاندار این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - علی نوری نژاد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی از پرداخت ۷۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی به ۳۵ نوغاندار این شهرستان خبر داد و گفت: این اعتبار که با مشارکت بنیاد برکت به متقاضیان پرداخت شده، گامی مهم در جهت حمایت از فعالان صنعت نوغانداری و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی شهرستان محسوب می‌شود.

او، ضمن تاکید بر نقش حیاتی نوغانداری در معیشت خانواده‌های روستایی، افزود: توسعه و گسترش نوغانداری در شهرستان سوادکوه شمالی، به ویژه تمرکز بر توانمندسازی زنان روستایی، از اولویت‌های ماست.

نوری‌نژاد گفت:با ارائه تسهیلات بانکی، برگزاری دوره‌های آموزشی هدفمند، توزیع نهال توت با کیفیت، فراهم کردن تجهیزات لازم برای پرورش کرم ابریشم و نظارت مستمر کارشناسان جهادکشاورزی ضمن حمایت از تولیدکنندگان، می‌توانیم به روند ایجاد معیشت پایدارخانوار‌ها وجلوگیری از مهاجرت روستاییان کمک کنیم.

برچسب ها: شغل نوغانداری ، صنعت نوغانداری
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