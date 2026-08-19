نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان گفت: گزینشگران باید در بررسی صلاحیت افراد، خیرخواهی و جوانمردی را سرلوحه کار خود قرار دهند و فرآیند گزینش نباید به تحقیر یا خدشه‌دار شدن شخصیت افراد منجر شود.

باشگاه خبرنگاران جوان  - حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی در گردهمایی گزینشگران استان کردستان که با حضور دبیر هیأت عالی گزینش کشور، استاندار و جمعی از مسئولان در سالن پیامبر اعظم استانداری برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهدا، از تلاش‌های گزینشگران قدردانی کرد.

وی با اشاره به مبانی قرآنی در موضوع گزینش اظهار داشت: اطاعت از خدا و پیامبر، درک عظمت پروردگار و پیشه کردن تقوا از جمله معیارهایی است که می‌تواند در فرآیند گزینش مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان خیرخواهی و جوانمردی را دو اصل مهم در گزینش دانست و افزود: گزینشگر نباید صرفاً بر اساس یک گزارش یا شنیده درباره صلاحیت افراد تصمیم‌گیری کند، بلکه باید صلاحیت‌های علمی و عمومی افراد را با دقت و بر اساس ضوابط مورد بررسی قرار دهد.

پورذهبی با اشاره به مفهوم جوانمردی در آموزه‌های اسلامی گفت: فردی که قرار است در جایگاه‌هایی مانند استاد دانشگاه یا معلم به جامعه خدمت کند، باید نسبت به وظایف و مسئولیت‌های خود پایبند باشد و در رفتار و عملکرد نیز این پایبندی را نشان دهد

وی با بیان اینکه ممکن است افراد در طول زمان دچار تغییر رفتار یا عقیده شوند، تصریح کرد: ممکن است فردی در ادامه مسیر تغییر کند، بنابراین توجه به معیارهای اولیه و اصول اساسی در زمان گزینش اهمیت زیادی دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان همچنین چهار اصل مدارا، اخلاص، انصاف و احترام را از اصول مهم در فرآیند گزینش عنوان کرد و گفت: همه افراد در یک سطح نیستند و باید ظرفیت افراد و کف قابل قبول را در نظر گرفت؛ بنابراین مدارا باید در فرآیند گزینش مورد توجه قرار گیرد.

پورذهبی اخلاص را یکی دیگر از اصول مهم دانست و افزود: گزینشگران باید مراقب باشند فرآیند بررسی صلاحیت موجب تحقیر افراد نشود؛ چراکه ممکن است فردی که امروز در معرض گزینش قرار گرفته، در آینده بتواند خدمات ارزشمندی به کشور ارائه دهد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت انصاف در تصمیم‌گیری‌ها خاطرنشان کرد: گزینشگر باید خود را جای فردی قرار دهد که در معرض ارزیابی قرار گرفته و از اعمال معیارها و توقعات غیرضروری پرهیز کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان در پایان بر ضرورت رعایت احترام در تمام مراحل گزینش تأکید کرد و گفت: فردی که برای گزینش مراجعه می‌کند باید با احترام وارد شود و با احترام نیز از این فرآیند خارج شود و اگر انتخاب نشد، احساس نکند که شخصیت و جایگاه او مورد خدشه قرار گرفته است.

برچسب ها: گزینش ، گزینشگران ، کردستان ، سنندج
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