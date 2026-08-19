باشگاه خبرنگاران جوان - علی امیری، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لاهیجان از برگزاری مانور آموزشی و عملیاتی اطفای حریق در تالاب بین‌المللی امیرکلایه خبر داد.

به گفته او، این برنامه با هدف افزایش آمادگی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای مقابله با حوادث و آتش‌سوزی‌های احتمالی در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و با توجه به اهمیت و حساسیت تالاب بین‌المللی امیرکلایه برگزار شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست لاهیجان با اشاره به همزمانی با فصل برداشت برنج و افزایش احتمال آتش زدن بقایای گیاهی و کاه و کلش مزارع گفت: افزایش دمای هوا، خشکی نسبی پوشش‌های گیاهی و وجود عرصه‌های طبیعی و تالابی، ضرورت افزایش سطح آمادگی برای پیشگیری و مقابله سریع با آتش‌سوزی در زیستگاه‌های ارزشمند استان را دوچندان می‌کند.

امیری افزود: بخش قابل توجهی از آتش‌سوزی‌های عرصه‌های طبیعی می‌تواند در اثر بی‌توجهی، سهل‌انگاری و یا اقدام به آتش زدن بقایای گیاهی و پوشش‌های طبیعی در تالاب‌ها و اراضی کشاورزی پیرامون آنها ایجاد شود؛ از این رو، آموزش، اطلاع‌رسانی، پیشگیری و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های متولی و جوامع محلی، از مهمترین راهکار‌های کاهش خسارات ناشی از آتش‌سوزی است.

او تصریح کرد: پس از برگزاری بخش آموزشی، مانور عملیاتی اطفای حریق فرضی در محدوده تالاب بین‌المللی امیرکلایه اجرا شد و ضمن تمرین هماهنگی نیرو‌های حاضر، تجهیزات و امکانات موجود مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت تا میزان آمادگی دستگاه‌های مسئول برای واکنش سریع و مؤثر در برابر حوادث احتمالی افزایش یابد.

تالاب امیرکلایه در بخش شیرجوپشت در شمال لاهیجان و در ۲۸ کیلومتری شمال غربی لنگرود در نزدیکی جاده بندر کیاشهر (حسن کیاده) به لنگرود قرار دارد و یکی از تالاب‌های منحصر‌به‌فرد استان گیلان است.

منبع: روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان