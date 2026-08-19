در جلسه صحن علنی امروز مجلس، نصرالله پژمانفر به عنوان رئیس کمیسیون اصل ۹۰ اجلاسیه سوم مجلس دوازدهم انتخاب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جلسه علنی امروز مجلس، انتخاب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی با پیشنهاد هیأت رئیسه در دستور کار صحن قرار گرفت که محمد معتمدی‌زاده نماینده سیرجان و بردسیر و حجت الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مشهد و کلات نامزد ریاست کمیسیون اصل ۹۰ شدند و نصرالله پژمانفر توانست به مدت یک سال رئیس این کمیسیون در اجلاسیه سوم شود.

بر اساس اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند.

مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

کمیسیون اصل ۹۰ یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی است که وظیفه محول شده به مجلس در اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را انجام می‌دهد.

منبع: فارس

برچسب ها: کمیسیون اصل ۹۰ ، صحن مجلس
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