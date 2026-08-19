رییس پلیس فتا البرز با اشاره به فعالیت برخی افراد سودجو در فضای مجازی، نسبت به کلاهبرداری تحت عنوان فروش سؤالات کنکور هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ رسول جلیلیان اظهار کرد: با نزدیک شدن به ایام آزمون‌ سراسری دانشگاه ها ، افراد فرصت‌طلب با ایجاد کانال‌ها و گروه‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی، اقدام به تبلیغات فریبنده مبنی بر دسترسی به سوالات نهایی و تضمین قبولی صددرصدی می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه این ادعاها فقط با هدف تخلیه حساب بانکی و سرقت اطلاعات شخصی کاربران است، افزود: مجرمان سایبری با استفاده از شگردهای روان‌شناختی و وعده‌هایی مانند "سوالات تضمینی"، سعی در جلب اعتماد داوطلبان دارند؛ اما واقعیت این است که پس از دریافت مبالغ هنگفت، هیچ‌گونه پاسخی به کاربران نداده و یا سؤالات جعلی و سنوات گذشته را ارائه می‌دهند.

رییس پلیس فتا استان البرز به داوطلبان توصیه کرد برای پیشگیری از هرگونه آسیب مالی و معنوی جدی بگیرند و وعده‌های واهی را باور نکنند چرا که هیچ فرد یا مجموعه‌ای خارج از سازمان سنجش، دسترسی به سوالات آزمون سراسری ندارد و ادعای "فروش سؤالات تضمینی" کذب محض است.

جلیلیان گفت: موفقیت در کنکور تنها از مسیر مطالعه مستمر و تکیه بر منابع معتبر آموزشی میسر است؛ راه های غیرقانونی فقط به شکست منجر می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: حفاظت از اطلاعات شخصی و بانکی یکی از مراقبت های مهم کاربران است و از در اختیار قرار دادن اطلاعات هویتی، تصاویر مدارک و یا واریز وجه به حساب افراد ناشناس در فضای مجازی خودداری کنند.

جلیلیان با بیان اینکه آینده داوطلبان با تلاش و پشتکار ساخته می‌شود و نه با فریب و تقلب، خاطرنشان کرد: پلیس فتا به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت این‌گونه صفحات و کانال‌ها را رصد کرده و با عاملان تشویش اذهان عمومی و کلاهبرداران برخورد قانونی خواهد کرد.

رییس پلیس فتا البرز همچنین ازکاربران خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک و یا فعالیت‌های غیرقانونی در فضای مجازی، مراتب را از طریق سایت رسمی پلیس فتا و یا شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنند تا در کمترین زمان ممکن رسیدگی شود.