باشگاه خبرنگاران جوان - سید اسماعیل حسینی نماینده شیراز و زرقان با بیان اینکه شرایط سخت نیاز مردم به مسئولین را بیشتر میکند گفت: در شرایط حاضر تمام ارکان نظام اداری، اجرایی و نظارتی باید بیش از پیش در دسترس مردم و پیگیر مطالبات مردم باشند.
او با اشاره به برخی گلایههای مردمی مبنی بر اینکه در برخی دستگاهها، نهادها و بانک ها، مطالبات مردم به بهانه شرایط جنگی به درستی پاسخ داده نمیشود افزود: در شرایط خاص ممکن است اولویتها تغییر کند و بخشی از امکانات به دفاع و مدیریت بحران اختصاص پیدا کند، اما امور ضروری مردم مثل پرداخت تسهیلات، درمان، آب و برق، معیشت، حملونقل، خدمات اداری و حمایت از اقشار آسیبپذیر باید به نحو شایستهای ادامه داشته باشد.
حسینی تاکید کرد: در برخی مقاطع، مردم با نگرانی، فشار اقتصادی و مشکلات روزمره بیشتری مواجهاند، بنابراین مسئولین در حد سطحی از کارشناس سازمانها تا مدیران ارشد باید بیشتر در دسترس باشند و برای حل مشکلات تلاش کند، نه اینکه جنگ را دلیلی برای پاسخگو نبودن قرار دهند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین با تأکید بر اینکه مدیریت بحران خود بخشی از خدمت به مردم است اظهار داشت: مسئولیت در شرایط جنگی فقط حضور در عرصه دفاع نظامی نیست؛ بلکه مدیریت بازار، جلوگیری از احتکار و گرانفروشی، اطلاعرسانی شفاف و حمایت از خانوادهها و تسهیل امور جوانان از جمله ازدواج و اشتغال هم میتواند جزو مدیریت شرایط جنگی باشد.
او با اشاره به اعتماد عمومی به عنوان یک سرمایه حیاتی تصریح کرد: مردم وقتی احساس کنند مسئولان در کنار آنها هستند، سختیها را راحتتر تحمل میکنند، اما اگر احساس کنند از شرایط جنگی برای توجیه تأخیر یا عدم پاسخگویی استفاده میشود، اعتماد عمومی آسیب میبیند.
حسینی افزود: جنگ میتواند شیوه خدمترسانی را تغییر دهد، اما اصل مسئولیت مسئولان در برابر مردم را از بین نمیبرد؛ حتی میتوان گفت در زمان جنگ، معیار واقعی مسئولیتپذیری این است که مسئول تا چه اندازه بتواند در میان محدودیتها، زندگی مردم را مدیریت و از فشار آنها کم کند.
او یادآور شد: البته مردم نیز باید با در نظر گرفتن شرایط ملی و بین المللی در سبک زندگی خود از جمله نحوه مصرف انرژی، تقویت نهادهای مردمی، مساعدت و همدلی در مراودات اقتصادی و بازرگانی روزمره و هوشیاری در برابر عملیات روانی دشمن به تاب آوری اجتماعی و اقتصادی کشور کمک کنند.
منبع: دفتر نماینده شیراز