نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس با انتقاد از برخی دستگاه‌ها و بانک‌ها که «شرایط خاص کشور» را بهانه‌ای برای عدم پاسخ‌گویی به مطالبات مردم قرار داده‌اند، تأکید کرد: مدیریت بحران نباید به معنای تعطیلی خدمات ضروری باشد؛ مسئولان در همه سطوح موظف‌اند حتی در شرایط سخت، با اولویت‌بندی درست، در دسترس مردم باشند و گره از مشکلات معیشتی و اداری آن‌ها باز کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید اسماعیل حسینی نماینده شیراز و زرقان با بیان اینکه شرایط سخت نیاز مردم به مسئولین را بیشتر می‌کند گفت: در شرایط حاضر تمام ارکان نظام اداری، اجرایی و نظارتی باید بیش از پیش در دسترس مردم و پیگیر مطالبات مردم باشند.

او با اشاره به برخی گلایه‌های مردمی مبنی بر اینکه در برخی دستگاه‌ها، نهاد‌ها و بانک ها، مطالبات مردم به بهانه شرایط جنگی به درستی پاسخ داده نمی‌شود افزود: در شرایط خاص ممکن است اولویت‌ها تغییر کند و بخشی از امکانات به دفاع و مدیریت بحران اختصاص پیدا کند، اما امور ضروری مردم مثل پرداخت تسهیلات، درمان، آب و برق، معیشت، حمل‌ونقل، خدمات اداری و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باید به نحو شایسته‌ای ادامه داشته باشد.

حسینی تاکید کرد: در برخی مقاطع، مردم با نگرانی، فشار اقتصادی و مشکلات روزمره بیشتری مواجه‌اند، بنابراین مسئولین در حد سطحی از کارشناس سازمان‌ها تا مدیران ارشد باید بیشتر در دسترس باشند و برای حل مشکلات تلاش کند، نه اینکه جنگ را دلیلی برای پاسخ‌گو نبودن قرار دهند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین با تأکید بر اینکه مدیریت بحران خود بخشی از خدمت به مردم است اظهار داشت: مسئولیت در شرایط جنگی فقط حضور در عرصه دفاع نظامی نیست؛ بلکه مدیریت بازار، جلوگیری از احتکار و گران‌فروشی، اطلاع‌رسانی شفاف و حمایت از خانواده‌ها و تسهیل امور جوانان از جمله ازدواج و اشتغال هم می‌تواند جزو مدیریت شرایط جنگی باشد.

او با اشاره به اعتماد عمومی به عنوان یک سرمایه حیاتی تصریح کرد: مردم وقتی احساس کنند مسئولان در کنار آنها هستند، سختی‌ها را راحت‌تر تحمل می‌کنند، اما اگر احساس کنند از شرایط جنگی برای توجیه تأخیر یا عدم پاسخ‌گویی استفاده می‌شود، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند.

حسینی افزود: جنگ می‌تواند شیوه خدمت‌رسانی را تغییر دهد، اما اصل مسئولیت مسئولان در برابر مردم را از بین نمی‌برد؛ حتی می‌توان گفت در زمان جنگ، معیار واقعی مسئولیت‌پذیری این است که مسئول تا چه اندازه بتواند در میان محدودیت‌ها، زندگی مردم را مدیریت و از فشار آنها کم کند.

او یادآور شد: البته مردم نیز باید با در نظر گرفتن شرایط ملی و بین المللی در سبک زندگی خود از جمله نحوه مصرف انرژی، تقویت نهاد‌های مردمی، مساعدت و همدلی در مراودات اقتصادی و بازرگانی روزمره و هوشیاری در برابر عملیات روانی دشمن به تاب آوری اجتماعی و اقتصادی کشور کمک کنند.

منبع: دفتر نماینده شیراز 

برچسب ها: نماینده مردم شیراز در مجلس ، شرایط جنگی ، کم کاری ، مسئولان
خبرهای مرتبط
حسینی:
دولت در موضوع افزایش قیمت بنزین از تجربیات گذشته درس بگیرد
زیرساخت‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی حداکثر طی دو سال بازسازی می‌شوند
مشاغل حساس و عملیاتی صنعت نفت در مسیر شناسایی به‌عنوان مشاغل خاص
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
متخلفان در تیررس قانون
حوادث رانندگی در فارس با ۱۴ مصدوم
شرایط جنگی توجیهی برای کم‌کاری مسئولان نیست/ ضرورت دسترسی شبانه‌روزی مدیران به مردم
آخرین اخبار
شرایط جنگی توجیهی برای کم‌کاری مسئولان نیست/ ضرورت دسترسی شبانه‌روزی مدیران به مردم
متخلفان در تیررس قانون
حوادث رانندگی در فارس با ۱۴ مصدوم
مانور سراسری بازگشایی مدارس در فارس/۱۸ درصد باقی‌مانده پروژه مهر تا ۲۵ شهریور تکمیل می‌شود
بهره‌برداری از ۱۳۷۱ کلاس درس جدید در فارس همزمان با اول مهر/ نهضت مدرسه‌سازی در مسیر توسعه
دشمن برای تضعیف مقاومت، باورهای مردم را هدف گرفته است
الزام استانداردسازی و کدرهگیری محصولات کشاورزی برای تضمین سلامت و صادرات
۱۷۰۰ پروژه شهرداری شیراز زیر ذره‌بین پیوست زیست‌محیطی/ اجرای ۱۴ کیلومتر شبکه انتقال پساب
وضعیت ذخایر کالا‌های اساسی در فارس مطلوب ارزیابی می‌شود
هشدار دژکام درباره کم‌توجهی به آموزش‌های تربیتی در مدارس
فارس در مسیر تولید ۳۸۰ هزار تن سیب/ برداشت ارقام تابستانه آغاز شد
اختصاص ۱۸۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی به ۱۸۱ پروژه توسعه‌ای در فارس
رونمایی از کتاب «عهد صادق» در شیراز
رشد ۱۹ درصدی عملکرد وصول درآمد‌های عمومی فارس
انعقاد قرارداد با سازمان جغرافیایی و حرکت به سمت شهرداری الکترونیک
تخریب بنای تاریخی تلنگری برای حفاظت بیشتر بود/ پیشنهاد تعیین نماینده ویژه برای بافت تاریخی
ابطال پروانه واحدهای صنعتی متخلف در فارس در صورت استفاده از ماینر
سه طرح حمایتی خرید کالا و جهیزیه برای زوج‌های جوان در فارس اجرا می‌شود
۴۸۰ دانش‌آموز در شیراز به مصاف هم می‌روند
آمار تکان‌دهنده از جمعیت اتباع؛ ۴.۸ میلیون تبعه در کشور حضور دارند
۳۸ هکتار محصول ذرت کشت‌شده با آب‌های نامتعارف در شمال شرق شیراز امحا شد
رقابت ۵ هزار داوطلب کنکور سراسری در حوزه‌های امتحانی پیام نور فارس