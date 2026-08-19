باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا ابراهیمی در اختتامیه اجلاسیه سه روزه آموزش‌ و پرورش در اردبیل اظهار کرد: دانشگاه فرهنگیان هم‌اکنون بیش از ۱۱۰ هزار دانشجو معلم دارد؛ البته نیاز کشور بیشتر از این است و با حمایت‌های خوبی که از سوی مسئولان عالی نظام صورت‌گرفته، سعی شده ظرفیت‌های دانشگاه فرهنگیان تا حد امکان توسعه یابد و بتواند نیاز کشور را تامین کند.

او افزود: فارغ‌التحصیلان ورودی سال ۱۴۰۱ حدود بیست و چهار هزار نفر هستند که امسال وارد آموزش‌ و پرورش می‌شوند و ممکن است از برخی ظرفیت‌های دیگر دانشگاه فرهنگیان یعنی دانشجویان سال آخر نیز استفاده شود.

ابراهیمی گفت: یکی از تدابیری که امسال در وزارت آموزش‌ و پرورش اندیشیده شده و وزیر تأکید بسیار بر آن دارد، پیگیری مجدانه طرح "فرصت مهر" به معنای آماده‌سازی بدنه وزارت آموزش‌ و پرورش برای آغاز با قوت سال تحصیلی است.

او افزود: در همین راستا در همایش اردبیل مسائل مورد نیاز برای پروژه مهر و آماده‌سازی دانشگاه فرهنگیان بررسی شد و بازدید‌ها نشان می‌دهد در استان اردبیل با هماهنگی اداره کل آموزش‌ و پرورش و اداره کل تجهیز و نوسازی مدارس، اقدامات خوبی در توسعه فضا‌های رفاهی دانشگاه فرهنگیان، بهسازی کلاس‌های آموزشی و توسعه فضا‌های ورزشی انجام گرفته است.

معاون فرهنگی و تربیتی دانشگاه فرهنگیان کشور ادامه داد: فضای ورزشی بسیار خوبی به‌زودی در مجموعه خواهران دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل افتتاح خواهد شد و با همت این دانشگاه و حمایت‌هایی که از سازمان مرکزی و مدیران کل استان می‌شود، اتفاقات خوبی رخ‌داده است.

منبع: آموزش و پرورش