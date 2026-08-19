به گفته مدیرکل بیمه سلامت استان کرمان ازاین ماه ارزیابی وسع برای ۲۰۰ هزار روستایی برخوردار استان آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ محمد جعفری مدیرکل بیمه سلامت استان کرمان در نشست خبری به مناسبت هفته دولت، با اشاره به اینکه بیمه سلامت استان کرمان ۱ میلیون و ۹۰۰ هزاربیمه شده دارد گفت: بیش از ۶ ونیم همت درسال گذشته برای درمان بیماران هزینه‌های بهداشتی و تشخیصی ودرمانی هزینه شده است.

وی افزود: ۲ هزار و ۴۰ موسسه درمانی طرف قرارداد ماهستند.

جعفری اظهار کرد: ۶۹ بیماری از ۱۳۲ بیماری خاص درکرمان بسته خدمتی دریافت می‌کند و طبق تعرفه بالای ۸۰ درصد تا ۱۰۰ درصد خدمات بیماران صعب رایگان است.

وی در خصوص حذف ارز دارو نیز بیان کرد:بیمه سلامت اردیبهشت پارسال ۳۰ میلیارد و امسال ۱۴۰ میلیاردتومان هزینه دارو پرداخت کرد.

جعفری تاکید کرد:، اما مردم این افزایش قیمت دارو را به سبب پوشش بیمه‌ای متوجه نشدند.

نیکوبخت رییس اداره بیمه گری بیمه سلامت، نیز در این نشست گفت: تداوم پوشش بیمه‌ای شهر‌های کوچک، برای ساکنان شهر‌های زیر ۲۰ هزارنفر جمعیت و روستا‌ها با ارزیابی وسع در حال انجام است.

وی افزود: دهک بندی شده در روستا‌ها و شهر‌های کوچک نیز مانند شهر‌های بزرگ انجام و به طور مثال دهک ششم ۱ میلیون و ۹۰۰ هزارتومان هزینه بیمه سالانه می‌پردازد و دهک دهم ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و دیگر دهک‌ها با مقداری تفاوت قیمای، حق بیمه می‌پردازند.

نیکوبخت گفت:۲۰ درصد روستاییان مشمول این طرح شده و پرداختی دارند و جمعیتی حدود ۲۰۰ هزارنفر از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را مشمول می‌شود.

وی افزود: از مرداد ماه طرح ارزیابی وسع در روستا‌ها آغاز شده، وروستاییان در مناطق برخوردار بیشتر شامل پرداخت می‌شوند.

وی تصریح کرد: از جمله اهداف سازمانی ما عدالت در دسترسی است تمام خدمات ما غیرحضوری است و در پلتفرم بله و دیگر نرم افزار‌ها انجام می‌شود.

قوام معاون بیمه سلامت نیز در این نشست گفت: در راستای تحقق عدالت در دسترسی به خدمات سلامت، روستاییان نیز به سبب درآمد دار بودن شامل ارزیابی وسع شدند.

وی افزود: در خصوص سهم ارز در دارو، مابه تفاوت ایجاد شده را بیمه متحمل می‌شود و این حذف مابه تفاوت برای مردم شامل نسخه‌های الکترونیک می‌شود.

وی در خصوص مطالبات مراکز، اظهار کرد: تلاش شده در همه بخش‌ها ۶۰ درصد مطالبات را علی الحساب ماهانه پرداخت شود و بقیه مطالبات را نیز پیگیر هستیم که سریع‌تر پرداخت شود.

قوام گفت: باید درخواست خدمات غیرضرور که آسیب به ساختارسلامت می‌زند مانند نیاز به دستگاه‌های تشخیصی و مطالبه‌های خاص بیمار از پزشک را کاهش دهیم.

معاون بیمه سلامت استان افزود: تغییر رویکرد در خدمات سلامت ضرورت داشت در نتیجه در خدمات پیشگیری ما درکرمان پیشرو بودیم نمونه آن طرح هزار روز طلایی و نظام ارجاع روستایی است که از سال ۸۴ آغاز و به بالندگی رسید.

وی بیان کرد: طرح پزشک خانواده در روستا‌ها جا افتاد و عملا از اول شهریور چرخه کامل فرایند و الزام ارجاع را شاهد خواهیم بود ونظام ارجاع با الزامات بیشتر اجرایی می‌شود.

وی در خصوص پزشک خانواده شهری نیز اظهار کرد: از اول تیرماه طرح پزشک خانواده شهری در سیرجان، رفسنجان، بم، بردسیر وجیرفت آغاز شده است و با انتخاب پزشک خانواده ۴ ویزیت اول آنان رایگان و اگر دارو نوشته شود ۱۵ درصد، اگر به متخصص مراجعه کند یا خدمات پاراکلینیک داده شود ۱۵ درصد تخفیف محاسبه می‌شود.

قوام تصریح کرد: ازجمله خدمات این طرح اخذ نوبت از فوق تخصص توسط پزشک خانواده وجلوگیری از هزینه‌های مازاد برای بیمار خواهد بود از طرفی هر پزشک خانواده دو مراقب در کنار خود دارد که پیگیر سلامت بیمار تحت پوشش خواهندبود و مردم می‌توانند با مراجعه به پایگاه‌های بهداشتی یا کلینیک‌های نزدیک به محل سکونت خود از این طرح بهره‌مند شوند.

وی گفت: در ۵ شهر بزرگ استان این طرح شروع شده است.