باشگاه خبرنگاران جوان - توحید فیروزان روز چهارشنبه در مراسم افتتاحیه اردوی سهروزه عملی و آزمایشگاهی گیاهان دارویی در استان البرز با تاکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش گیاهان دارویی اظهار کرد: باید از خامفروشی در این حوزه عبور کنیم و با توسعه فرآوری، انتقال فناوری، استانداردسازی و بازاریابی، ظرفیتهای گسترده کشور در حوزه گیاهان دارویی را به یک صنعت قدرتمند و ارزشآفرین تبدیل کنیم.
وی با بیان اینکه سهم شرکتهای فناور فعال در حوزه گیاهان دارویی همچنان محدود است، افزود: با وجود ظرفیتهای گسترده کشور، هنوز نتوانستهایم از توانمندیهای موجود در این حوزه به شکل مطلوب استفاده کنیم و لازم است سهم فعالیتهای فناورانه و صنعتی در حوزه گیاهان دارویی افزایش یابد.
مدیرکل دفتر پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: نباید فعالیت در حوزه گیاهان دارویی به تولید محصولات ساده و بستهبندی محدود شود بلکه باید با ورود به فضای استارتاپی و توسعه کسبوکارهای فناور، زمینه صنعتیسازی و شکلگیری شرکتهای بزرگ و رقابتپذیر را فراهم کنیم.
فیروزان، از اقدامات پارک علم و فناوری البرز در حوزه توانمندسازی و حمایت از شرکتهای فناور بهویژه شرکتها و هستههای فعال در حوزه گیاهان دارویی، قدردانی کرد و گفت: تلاش میکنیم از طریق پارک علم و فناوری البرز، ظرفیتهای موجود در جهاد دانشگاهی و پژوهشکده گیاهان دارویی را در اختیار سایر فناوران و مراکز علمی و فناوری کشور قرار دهیم.
رییس پارک علم و فناوری البرز نیز در حاشیه این اردو با اشاره به حضور شرکتها و هستههای فناور از ۱۳ استان کشور در دوره شتابدهی گیاهان دارویی، گفت: زیستبوم واقعی پژوهش، علم و فناوری در مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری البرز شکل گرفته است و این ظرفیت میتواند زمینه اتصال دانش، فناوری و صنعت را فراهم کند.
مهدی عباسی اظهار کرد: در این مجموعه تلاش شده است زیرساختهایی فراهم شود که پژوهش، علم، فناوری و فعالیت شرکتهای فناور در کنار یکدیگر قرار گیرند و یک زیستبوم واقعی برای توسعه فناوری شکل بگیرد.
وی با اشاره به ظرفیت استان البرز در حوزه دانشبنیان گفت: در حال حاضر ۵۴۴ شرکت دانشبنیان در استان البرز فعالیت دارند و این استان از نظر تعداد شرکتهای دانشبنیان در جایگاه چهارم کشور قرار دارد.
عباسی همچنین با اشاره به اهداف برگزاری دوره شتابدهی گیاهان دارویی اظهار کرد: در این دوره، شرکتکنندگان و هستههای فناور از ۱۳ استان کشور حضور دارند و برنامه آموزشی و عملیاتی دوره با هدف آشنایی آنها با ظرفیتهای علمی، پژوهشی و فناورانه حوزه گیاهان دارویی طراحی شده است.
وی افزود: فرآوری، فرمولاسیون مایعات، مباحث تئوری مرتبط با اسانس و عصاره و آنالیز دستگاهی از جمله محورهای آموزشی این دوره است و شرکتکنندگان همچنین از بخشهای مختلف پژوهشکده گیاهان دارویی بازدید خواهند کرد.
عباسی ادامه داد: ایجاد ارتباط میان هستههای فناور و زیرساختهای پژوهشی و تخصصی موجود میتواند به توسعه ایدهها، تکمیل محصولات و حرکت آنها به سمت تجاریسازی کمک کند.
رییس پارک علم و فناوری البرز با بیان اینکه علم، صنعت و فناوری متعلق به مردم است، اظهار کرد: این ظرفیتها باید در خدمت جامعه قرار بگیرند و جهاد دانشگاهی باید همچنان در حوزههایی که نیاز کشور وجود دارد، نقشآفرینی کند.