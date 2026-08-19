ترامپ با اعلام توافق واشنگتن و اتاوا بر سر مسائل مورد اختلاف، اجرای تعرفه ۵۰ درصدی بر کالا‌های کانادایی را به مدت سه روز به تعویق انداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، امروز چهارشنبه اعلام کرد که اعمال تعرفه‌های ۵۰ درصدی بر کالا‌های کانادایی را به مدت سه روز به حالت تعلیق درآورده است. او اضافه کرد که دو طرف در مورد مسائل مورد اختلاف به توافق رسیده‌اند.

قرار بود تصمیم برای اعمال این تعرفه‌ها از روز چهارشنبه اجرایی شود، پیش از آنکه رئیس جمهور آمریکا توقف موقت اعمال این تعرفه‌ها را اعلام کند تا مقدمات لازم برای تکمیل ترتیبات بین دو کشور فراهم شود.

این تحولات یک روز پس از آن رخ می‌دهد که ترامپ خواستار افزودن هزینه آلودگی هوای ناشی از آتش‌سوزی جنگل‌ها در کانادا به تعرفه‌ها شد و در پستی در شبکه‌های اجتماعی اظهار داشت که آنچه او «سهل‌انگاری عمدی» می‌نامد، سالانه میلیارد‌ها دلار برای آمریکا هزینه دارد و خواستار گنجاندن خسارات آلودگی در صورتحساب‌ها و تعرفه‌های اعمال شده بر اتاوا شد.

با توجه به اختلافات تجاری جدید، مسائل مربوط به زنجیره تامین دفاعی و افزایش هزینه‌های برنامه‌های تسلیحاتی آمریکا، این تصمیمات بخشی از یک سری تنش‌های سیاسی و اقتصادی بین آمریکا و کانادا است.

منبع: المیادین

برچسب ها: تعرفه تجاری ، آمریکا و کانادا
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