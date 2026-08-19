مسئول باغبانی جهاد کشاورزی استهبان از آغاز عملیات برداشت بادام در سطح بیش از ۱۱۰۰ هکتار از باغات این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نصری اصل مسئول باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان استهبان از آغاز برداشت بادام در این شهرستان خبر داد و گفت: برداشت این محصول از اوایل مردادماه آغاز شده و تا اواسط شهریورماه ادامه خواهد داشت. 

او گفت: بر اساس برآورد‌های انجام‌شده، تولید بادام شهرستان در سال جاری حدود یک‌هزار تن پیش‌بینی می‌شود.

نصری اصل اظهار کرد: شهرستان استهبان دارای یک‌هزار و ۱۶۶ هکتار باغ بادام است که از این میزان، یک‌هزار و ۱۴۳ هکتار بارور و ۲۳ هکتار غیر بارور است و متوسط عملکرد باغات بارور حدود یک تن در هکتار برآورد می‌شود.

او افزود: میزان و پراکنش مناسب بارندگی در مراحل مختلف رشد و تشکیل محصول، در کنار مدیریت مناسب باغات، از عوامل مؤثر بر وضعیت تولید بادام در سال جاری بوده است.

مسئول باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی استهبان با اشاره به مشاهده خسارت آفت مغزخوار بادام در بخشی از باغات شهرستان، تصریح کرد: شدت خسارت در باغات مختلف متفاوت بوده و در برخی مناطق موجب کاهش بخشی از محصول شده است. پایش مستمر باغات، شناسایی به‌موقع کانون‌های آلودگی، جمع‌آوری و معدوم‌سازی میوه‌های آلوده و اجرای مدیریت تلفیقی آفات از مهم‌ترین اقدامات برای کنترل این آفت است و باغداران باید مبارزه را بر اساس توصیه کارشناسان حفظ نباتات و در زمان مناسب انجام دهند.

نصری اصل خاطرنشان کرد: بادام از محصولات قدیمی و سازگار با شرایط اقلیمی استهبان است و بخش قابل توجهی از باغ‌های آن به صورت دیم احداث شده است. استفاده از ارقام دیرگل و متحمل به خشکی، مدیریت صحیح منابع آب و خاک و رعایت اصول فنی در احداث و نگهداری باغات می‌تواند به افزایش بهره‌وری و پایداری تولید این محصول کمک کند.

منبع: جهاد کشاورزی فارس

برچسب ها: جهاد کشاورزی ، استهبان ، بادام
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