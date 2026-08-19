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آمریکا نفت ذخیره‌اش را می‌سوزاند؛ ذخایر استراتژیک به پایین‌ترین سطح از ۴ دهه اخیر رسید + فیلم

برداشت گسترده آمریکا از ذخایر استراتژیک نفت برای مهار شوک بازار انرژی، این پشتوانه حیاتی را به پایین‌ترین سطح از سال ۱۹۸۳ رسانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - آمریکا نفت اضطراری خود را در حدود ۶۰ غار نمکی در سواحل خلیج مکزیک ذخیره می‌کند؛ مخزنی با ظرفیت حدود ۷۲۷ میلیون بشکه که اکنون تنها حدود ۲۹۸ میلیون بشکه در آن باقی مانده است. این ذخایر طی پنج سال گذشته بیش از نصف شده و سطح پرشدگی غار‌ها به حدود ۴۱ درصد رسیده است.

ادامه برداشت‌ها و نزدیک شدن ذخایر به محدوده ۲۴۰ میلیون بشکه، نگرانی‌هایی درباره مشکلات فنی در فرآیند استخراج و حتی پایداری برخی غار‌های نمکی ایجاد کرده است. اگرچه وزارت انرژی آمریکا ایمنی ذخایر را تأیید می‌کند، کاهش این پشتوانه می‌تواند توان واشنگتن برای مقابله با بحران‌های بعدی انرژی را محدود کند.

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