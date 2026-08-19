همایش سرمایه‌گذاری شیراز اکسپو ۲۰۲۶ با محور زنجیره‌های ارزش برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه برگزاری دومین نمایشگاه بین‌المللی «شیراز اکسپو ۲۰۲۶»، نشست هماهنگی همایش سرمایه‌گذاری این رویداد در اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس برگزار شد.

در این نشست که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی برگزار شد، بر این موضوع تأکید شد که شیراز اکسپو باید از مرحله معرفی صرف ظرفیت‌ها عبور کرده و به بستری برای تعریف فرصت‌های سرمایه‌گذاری بر پایه زنجیره‌های ارزش تبدیل شود.

کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس، در این نشست با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی گفت: هدف از برگزاری این همایش صرفاً معرفی ظرفیت‌های استان نیست، بلکه باید زمینه‌ای برای تکمیل زنجیره‌های تولید، ایجاد ارزش افزوده و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم شود.

به گفته او، همایش سرمایه‌گذاری شیراز اکسپو ۲۰۲۶ با محوریت چهار بخش اصلی صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات برگزار خواهد شد و برای هر بخش، پنل تخصصی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های خصوصی و دانشگاهیان طراحی می‌شود.

در این نشست همچنین تدوین کتابچه فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان فارس به دو زبان فارسی و انگلیسی در دستور کار قرار گرفت تا پروژه‌های اولویت‌دار استان با اطلاعات کاربردی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

علی نیک‌عهد، مدیرکل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب کشور در استان فارس، نیز با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان گفت: رویکرد جدید باید از خام‌فروشی فاصله بگیرد و به سمت ایجاد زنجیره‌های ارزش و توسعه صنایع پایین‌دستی حرکت کند.

سعید تقی‌زاده، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس، هم با تأکید بر شفاف‌سازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری افزود: سرمایه‌گذار زمانی تصمیم مؤثر می‌گیرد که اطلاعات پروژه، زیرساخت‌ها، مزیت‌های اقتصادی و چشم‌انداز بازار به‌صورت روشن در اختیار او قرار گیرد.

دومین نمایشگاه بین‌المللی شیراز اکسپو ۲۰۲۶ در مهرماه سال جاری برگزار می‌شود و همایش سرمایه‌گذاری آن قرار است فارس را از یک استان دارای ظرفیت، به مقصدی برای جذب سرمایه و توسعه همکاری‌های اقتصادی تبدیل کند.

منبع: صمت فارس

برچسب ها: صمت فارس ، سرمایه گذاران داخلی و خارجی ، اکسپو
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