معاون پلیس فتا گفت: ۵۰۸ پرونده در حوزه فروش طلا در پلتفرم‌های برخط طی سه سال نشان می‌دهد که تنظیم‌گری این حوزه در مسیر درست خود قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - سرهنگ خالقی، معاون پلیس فتا گفت: ۵۰۸ پرونده در حوزه فروش طلا در پلتفرم‌های برخط طی سه سال نشان می‌دهد که تنظیم‌گری این حوزه در مسیر درست خود قرار دارد، اما به اعتقاد من می‌شد جلوی حدود ۶۰ درصد از این حجم پرونده‌ها را گرفت.

او در ادامه در خصوص خالی‌فروشی در این حوزه افزود: یک پلتفرم با ۲۰۰ هزار کاربر به سبب خالی فروشی متوقف شد.

معاون پلیس فتا در ادامه با اشاره به حملات سایبری اظهار کرد: بخش دیگری از جرایم به حملات سایبری برمی‌گردد. در بازه زمانی سه ساله، ۸ حمله سایبری به حدود ۳۰ پلتفرم داشتیم.

‌خالقی افزود: دو مورد از این حملات را که نسبتاً پیشرفته بودند، کنار بگذاریم؛ ۶ حمله دیگر از بدیهیاتی بود که می‌توانستیم رعایت کنیم، اما رعایت نکردیم.

معاون پلیس فتا ادامه داد: برای اینکه جلوی این حملات گرفته شود، ما پیش از این ۲۰۹ کنترل امنیت سایبری را پیش‌بینی کرده بودیم. این موارد چیز من‌درآوردی نبود و بر اساس استانداردهای جهانی و همچنین تجربه‌های به‌دست‌آمده تدوین شده بود.

او گفت: این ۲۰۹ کنترل در قالب یک دفترچه الزامات خدمات سایبری ارائه شد و از پلتفرم‌ها خواسته بودیم این موارد را رعایت کنند تا از وقوع چنین حملاتی جلوگیری شود، اما اتفاقی که افتاد این بود که در چند پلتفرم این الزامات رعایت نشد و همین موضوع باعث شد با ۶ حمله سایبری مواجه شویم.

برچسب ها: بانک مرکزی ، فروش طلا
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