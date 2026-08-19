باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ محمد رضا بابایی استاندار یزد، امروز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه این استان افزود: خبرنگاران در کنار مردم ایستاده‌اند تا دغدغه‌ها را به مدیران منعکس کنند و اتفاقات و دستاورد‌ها را به مردم اعلام نمایند.

وی با بیان اینکه فراوانی کالا‌های اساسی، موفقیت بزرگ دولت در جنگ بود، گفت: تامین نیاز‌های اساسی در جنگ رمضان و پس از آن به صورت جهادی صورت گرفت؛ گرانی را قبول داریم و عذرخواه مردم هستیم، هر چند که بسیاری از پارامتر‌های اقتصادی، کلان و ملی است.

وی با بیان اینکه در ابتدای آغاز به کار دولت وفاق ملی در استان، برنامه محوری را در دستور کار قرار دادیم، تصریح کرد: هر کاری باید با نیت بهتر شدن شرایط و حال مردم باشد؛ پایدار به این معنی است که توسعه دیگر نباید با خراب کردن شرایط زندگی برای آیندگان باشد.

وی ادامه داد: تولید اشتغال در استان بیشتر برای غیربومی‌ها بوده است و از طرفی نخبگان از استان رفته‌اند ضمن آنکه محیط زیست و مسائل اجتماعی، با این نوع از توسعه دچار چالش‌های فراوان شده است لذا مبنای برنامه تدوین شده جدید، تغییر پارامتر‌ها در راستای ساخت آینده روشن برای مردم است.

وی به ابتکار و تعریف ایجاد برنامه "یزد پایدار" برای توسعه استان اشاره کرد و با بیان اینکه کارگروه‌هایی تعریف و برای هر بخش مصداق‌های دقیق معرفی شد، اضافه کرد: مثلا در تولیدات دانش بنیان، برنامه ریزی شد که تا ۶۰ همت فروش داشته باشند و از ۶ همت به ۶۰ همت برسد.

وی ناترازی برق را عامل جدی ورود استان به تولید انرژی خورشیدی دانست و یادآور شد: مقرر شد ۳۰ هزار مگاوات را کشور تولید کند و استان یزد ۱۰ درصد آن با متقبل شود و معادل ۳۰۰۰ مگاوات در دستور کار قرار دهد؛ تاکنون ۴۹۴ مگاوات انرژی خورشیدی در استان وارد مدار شده که تا پایان سال به هزار مگاوات خواهد رسید.

استاندار یزد افزود: قطعی برق ربطی به میزان تولید ندارد، برق تولیدی به مرکز دیسپاچینگ ملی می‌رود و توزیع ملی انجام می‌شود.

وی گریزی هم به طرح نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی که با ابتکار رییس جمهور آغاز به کار کرد، زد و گفت: در وهله اول به ۱۲۹ مدرسه رسیدیم که در این طرح ساخته شد؛ در ادامه ۱۰ مدرسه دیگر مهیا و به رقم ۱۳۹ رسید و سپس این شاخص به ۱۶۵ مدرسه افزایش یافت و میزان مدارس افتتاح شده ۱۳۲ هزارو ۵۸۲ متر مربع است.

وی با بیان اینکه در ۲ سال گذشته به رغم جنگ و فراز و فرودها، گام‌های خوبی در اعتبارات برداشته شد و جذب ۱۰۰ درصدی داشتیم، تصریح کرد: در جذب اوراق مرابحه در کشور پیشتاز بودیم و هیچگونه بازگشت اعتبار در ۲ سال گذشته نداشتیم؛ اعتبار ارزش افزوده در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرید که امسال نزدیک به ۲ همت وصول و توزیع شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مسئولیت‌های اجتماعی، واجد قانون روشنی نیست و باید شفاف شود؛ تلاش کرده‌ایم مسئولیت‌های اجتماعی را به سمت مسایل توسعه‌ای هدایت کنیم که دو بانده سازی جاده یزد - طبس (طریق الرضا) از جمله نمونه آن است.