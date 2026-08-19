مدیرکل میراث خوزستان از صدور ۲۱ پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری در ۴ ماه اول ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این رقم در مقایسه با ۳ فقره در مدت مشابه پارسال، رشد ۷۰۰ درصدی داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد جوروند اظهار کرد: در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۲۱ فقره پروانه بهره‌برداری تأسیسات گردشگری در استان خوزستان صادر شده است که این میزان در مقایسه با سه فقره پروانه صادرشده در مدت مشابه سال گذشته، رشد هفت‌برابری را نشان می‌دهد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان افزود: از مجموع پروانه‌های صادرشده در چهار ماه نخست امسال، ۱۱ فقره پروانه بهره‌برداری شش‌ماهه و ۱۰ فقره پروانه بهره‌برداری سه‌ساله بوده است.

او ادامه داد: این پروانه‌ها برای تأسیسات مختلف گردشگری از جمله اقامتگاه‌های بوم‌گردی، اقامتگاه‌های سنتی، مجتمع‌های خدمات رفاهی، هتل‌ها، مجتمع‌های گردشگری و سایر تأسیسات مرتبط صادر شده‌اند.

جوروند تصریح کرد: افزایش قابل‌توجه صدور پروانه‌های بهره‌برداری، بیانگر روند رو به رشد فعالیت، سامان‌دهی و توسعه تأسیسات گردشگری استان و همچنین توجه بیشتر فعالان این حوزه به ارتقای سطح خدمات گردشگری در خوزستان است.

او یادآور شد: تداوم این روند می‌تواند به تقویت ظرفیت‌های گردشگری استان، افزایش کیفیت خدمات، حمایت از فعالیت بخش خصوصی و فراهم شدن بستر مناسب‌تر برای سرمایه‌گذاری و فعالیت فعالان صنعت گردشگری خوزستان منجر شود.

منبع: میراث فرهنگی خوزستان