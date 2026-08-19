باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ سید حسن موسوی، معاون سلامت و امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، امروز در جمع خبرنگاران با تشریح اولویت‌های این سازمان گفت: بهزیستی با اجرای ۱۷۲ فعالیت تخصصی، از بدو تولد تا سالمندی در کنار گروه‌های مختلف جامعه قرار دارد و اکنون در مسیر عبور از نگاه صرفاً حمایتی به سمت متولی‌گری سلامت اجتماعی حرکت می‌کند.

وی با تأکید بر خانواده‌محوری به عنوان رویکرد اصلی بهزیستی افزود: توسعه مراکز روزانه، تقویت حمایت از خانواده‌ها و کاهش وابستگی به مراکز شبانه‌روزی از مهم‌ترین برنامه‌های این سازمان است. به گفته او، حدود ۵۰۰ مرکز روزانه کودک فعال است و امسال نیز مراکز روزانه ویژه کودکان و نوجوانان در ۸ مرکز و ۴ استان راه‌اندازی شده است. همچنین یارانه مراقبت در منزل حدود ۹۰ درصد افزایش یافته تا خانواده‌ها بتوانند حمایت مؤثرتری از افراد تحت پوشش داشته باشند.

موسوی از حمایت بهزیستی از بیش از ۴۲ هزار خانواده دارای فرزند چندقلو خبر داد و گفت: در حوزه سالمندی نیز تقویت ارتباط بین‌نسلی و اجرای طرح‌های حمایتی در ۹۷ مرکز سالمندان در دستور کار قرار گرفته است. وی افزود آموزش‌های تخصصی برای مشاوران در حوزه‌هایی مانند اوتیسم، پیشگیری از خودکشی، اختلالات رفتاری، سالمندی و مشاوره سرطان در حال گسترش است و سال گذشته حدود ۳۰۰ هزار نفر-نفر از خدمات آموزشی بهره‌مند شدند.

معاون سلامت و امور اجتماعی سازمان بهزیستی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح ملی سنجش سلامت روان گفت: در این طرح ۴۳۵ هزار نفر مشارکت کردند و بیش از ۷۰ هزار نفر در معرض خطر شناسایی شدند که نیازمند مداخله تخصصی و به‌موقع هستند. وی همچنین از آغاز فعالیت مراکز سلامت اجتماعی خانواده در تهران و مشهد خبر داد و تأکید کرد حمایت از فرزندان پس از ترخیص باید ادامه داشته باشد، اما این حمایت نباید به وابستگی منجر شود.

موسوی با اشاره به تجربیات بهزیستی در شرایط بحرانی و دوران جنگ گفت: در روزهای سخت، حدود ۲۵ هزار مددجو با همکاری خانواده‌ها نگهداری شدند، اورژانس اجتماعی و خدمات اعتیاد به‌صورت شبانه‌روزی فعال ماندند و برای مدیریت بحران ۱۵۵ راهنمای عمل تدوین شد. او همچنین از جابه‌جایی ایمن ۱۸۰ مرکز بهزیستی برای حفظ امنیت مددجویان خبر داد و نقش خیرین و تشکل‌های غیردولتی را در تداوم خدمت‌رسانی بسیار مهم دانست.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت پوشش بیمه‌ای خدمات مشاوره و روان‌شناسی اظهار کرد: این موضوع در نشست‌های مشترک با مجلس، وزارت بهداشت و سازمان نظام روان‌شناسی در حال پیگیری است. به گفته او، دسترسی عادلانه به خدمات سلامت روان باید در اولویت نظام بیمه‌ای کشور قرار گیرد تا از گسترش آسیب‌های اجتماعی و تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر در آینده جلوگیری شود.

معاون بهزیستی همچنین به حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل، اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و مشکلات بازتوانی معتادان اشاره کرد و گفت: استمرار حمایت‌ها، تقویت منابع پایدار و توجه به کرامت انسانی، محور اصلی برنامه‌های این سازمان است.