مدیرعامل فولاد می‌گوید قرارداد رامین رضاییان حتی از ۱۰۰ میلیارد تومان هم کمتر است.

باشگاه خبرنگاران جوان- حمیدرضا گرشاسبی، مدیرعامل باشگاه فولاد، در برنامه تلویزیونی درباره حواشی نقل‌وانتقالات زمستانی و جذب بودجه‌های بزرگ در فوتبال ایران، پرده از رقم واقعی قرارداد رامین رضاییان برداشت و تأکید کرد این انتقال با صرف هزینه‌ای منطقی انجام شده است.

گرشاسبی در واکنش به اعلام درخواست‌های اولیه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومانی برای این بازیکن گفت: «به‌جرأت می‌گویم رقم قرارداد رامین رضاییان حتی به اندازه رقمی که برخی باشگاه‌ها برای جذب یک بازیکن ایرانی پرداخت می‌کنند هم نبوده و از آن خیلی کمتر است. رقم ما برای جذب او حتی کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان بود.»

وی با اشاره به انگیزه بالای این بازیکن برای بازگشت به اهواز، افزود: «رامین خودش علاقه‌مند به انتقال به فولاد بود. او در دفعه قبل واقعاً خود را در ترکیب این تیم احیا کرد و حمید مطهری و کل مجموعه باشگاه در این مسیر به او کمک کردند. چند باشگاه هم در این مقطع به دنبالش بودند، اما مذاکراتشان به نتیجه نرسید و او به فولاد برگشت.»

نکته تحلیل: اگرچه گرشاسبی به‌صورت مستقیم به باشگاه خاصی اشاره نکرد، اما اشاره او به «پرداخت چند صد میلیاردی برای رضایت‌نامه بازیکنان» در حالی مطرح می‌شود که پرسپولیس این هزینه‌ها را در ازای خرید بازیکنان قراردادیِ تیم‌های رقیب انجام داده و در مقابل موفق به عقد قرارداد‌های بلندمدت با نفرات جوان و جدید خود شده است؛ رویکردی که مدیران فولاد آن را به‌عنوان الگوی هزینه منطقی در بازار نقل‌وانتقالات برجسته می‌کنند.

برچسب ها: رامین رضاییان ، فولاد
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۰ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
عجیب اوضاعی شده !!!
میگوید رقم قرارداد رامین رضائیان کمتر از بازیکنان ایرانی است !!!!
مگر او خارجی است ؟!!!
جای دیگر می گوید ، کمتر از 100 میلیارد تومان !!!
جلل الخالق !!!!
۰
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۴ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
این پولها حق این بازیکنها نیستند
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۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۷ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
ماهی ۸ میلیارد تومن که این حرفا رو نداره! موندم چجوری زندگیشون می گذره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۸ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
خدا منو مرگ بده زیر ۱۰۰ میلیارد هیچی نمی شه
تو این هوای گرم و سر مای زمستون
تا آخر عمر کار کنم ۱۰ درصد این پول دستمزد نمی گیرم ای خدا بی عدالتی تا کجا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۸ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
بهتر نیست جای این پول به کارگران فولاد برسید
۱
۱۳
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