باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - علی نبیان رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به برنامهریزی برای تأمین منابع مالی طرحهای مسکن از محل فروش خانههای سازمانی، گفت: بخش عمده این واحدها تخلیه و تحویل شده و فرآیند تخلیه و تحویل سایر واحدها نیز در حال انجام است.
نبیان اظهار کرد: برنامهریزی بر این اساس بود که بتوانیم از محل فروش خانههای سازمانی که در سنوات گذشته در اختیار برخی افراد قرار داشت، منابع لازم را تأمین کنیم. در همین راستا کارگروهی با محوریت مهندس رضایی تشکیل شد.
وی افزود: بخش اعظمی از این واحدها تخلیه شده و بخش دیگری نیز در حال تخلیه است. در مواردی که واحدی تخلیه نشود، مراحل اداری و قانونی آن در حال طی شدن است و احضاریهها و سایر فرآیندهای قانونی نیز انجام میشود.
رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به برنامههای دولت در حوزه مسکن استیجاری تصریح کرد: در بحث استیجار، قانون مربوط به مسکن استیجاری در حال اجراست و در مرحله نخست، برنامه ساخت ۱۰ هزار واحد در حال شکلگیری است.
نبیان ادامه داد: بر اساس ماده ۱۰ قانون، تأمین زمین چه از سوی دولت و چه از طریق سرمایهگذاران نیز در حال انجام است که در فاز دوم، بیش از ۷۵ هزار واحد پیشبینی شده است. با احتساب ۱۰ هزار واحد مرحله نخست، مجموع این برنامه به ۸۵ هزار واحد میرسد.
وی تأکید کرد: تمامی این اقدامات در حال انجام است تا بتوانیم با سرعت بیشتری فرآیند تأمین مسکن را پیش ببریم.
نبیان در پایان درباره وضعیت خانههای سازمانی گفت: بخش عمده خانههای سازمانی موجود تحویل شده، بخش دیگری نیز در حال تحویل است و در مواردی که نیاز باشد موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری شود، این فرآیند نیز در حال انجام خواهد بود.