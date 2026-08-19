باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان از افزایش سهمیه بنزین کارت سوخت شخصی شهروندان استان به ۱۶۰ لیتر از ابتدای شهریورماه خبر داد.
احمد سالاریفر با اشاره به پیگیریهای استاندار کرمان و در راستای رفع مشکلات ایجادشده برای شهروندان گفت: در راستای تسهیل دسترسی شهروندان به سوخت، تعداد جایگاههای عرضه سوخت خارج از طرح کدینگ در استان کرمان نیز دو برابر خواهد شد
وی افزود: برای رفاه حال گردشگران و مسافران ورودی به استان، در شمال استان نیز تمامی مجتمعهای خدمات رفاهی بینراهی از طرح کدینگ خارج شدهاند.
همچنین تمهیدات ویژهای برای تأمین سهمیه مسافران و گردشگران در جایگاههای خارج از کدینگ در نظر گرفته شده است.
سالاری فر گفت: سهمیه تاکسیهای اینترنتی، آژانسها، خودروهای امدادی و انتظامی، خودروهای تعلیم رانندگی و همچنین خودروهای خدماتی دستگاههای اجرایی و طرف قرارداد شرکتهای صنعتی معدنی، از پنج لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش به هشت لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر افزایش یافت.
شهروندان در صورت مشاهده هرگونه اشکال، تخلف یا مشکل در جایگاههای عرضه سوخت و کارتهای سوخت، موضوع را از طریق سامانه ۰۹۶۲۷ اطلاعرسانی و پیگیری کنند