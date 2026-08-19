با اعتراض رسمی مس شهربابک به حضور یاسر آسانی، شواهد نشان از صدور رأی ۳ بر صفر به سود میهمان و بحران در اردوی استقلال دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان- استقلال در آستانه یک شکست اداری غیرمنتظره؛ حواشی حضور یاسر آسانی کار دست آبی‌پوشان داد. پیروزی قاطع ۴ بر صفر استقلال برابر مس شهربابک در حالی رقم خورد که این نتیجه اکنون با تهدیدی جدی مواجه شده است. باشگاه مس شهربابک با طرح شکایت رسمی به سازمان لیگ، مدعی است حضور «یاسر آسانی»، وینگر آلبانیایی در ترکیب اصلی استقلال، غیرقانونی بوده است.

مدیران تیم میهمان بر این باورند که آسانی پس از فسخ قرارداد، با توجه به شرایط بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال، مجوز قانونی برای بازگشت به فهرست این تیم را نداشته است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، رای نهایی این پرونده صادر شده و در صورت عدم تغییر، نتیجه این دیدار ۳ بر صفر به سود مس شهربابک تغییر خواهد کرد که این اتفاق ضربه‌ای سنگین به شروع فصل استقلال محسوب می‌شود.

با این حال، منابع نزدیک به باشگاه استقلال تأیید کرده‌اند که مدیران این تیم با رایزنی‌های فشرده، تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا پیش از اعلام رسمی و قطعی رأی، مسیر پرونده را به نفع خود تغییر دهند؛ دلیلی که باعث شده تاکنون خروجی این شکایت به صورت عمومی رسانه‌ای نشود.