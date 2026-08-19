فرستاده آمریکا ادعا کرد حمله اخیر اسرائیل به یک پایگاه هوایی سوریه در نزدیکی مرز ترکیه می‌توانست به رویارویی نظامی میان آنکارا و تل‌آویو منجر شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - توماس باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه ادعا کرد که آنکارا دوشنبه هواپیما‌های اسرائیلی را که به سمت شمال و به سمت خاک ترکیه در حرکت بودند، رصد کرده و «می‌توانسته آماده واکنش باشد».

باراک، که همچنین به عنوان سفیر آمریکا در ترکیه خدمت می‌کند، توضیح داد که آنکارا از حمله رژیم تروریستی اسرائیل از قبل اطلاعی دریافت نکرده بود، «و بنابراین متوجه شد که هواپیما‌ها به سمت شمال به سمت خاک آن در حرکت هستند و می‌توانسته است برای پاسخ خود آماده شود».

باراک در مصاحبه تلفنی با رویترز گفت: «خوشبختانه، ذهن‌های آرام توانستند از وخامت بیشتر اوضاع جلوگیری کنند.»

فرستاده آمریکا همچنین اعلام کرد که کشورش در تلاش است تا پس از حمله رژیم تروریستی اسرائیل به یک پایگاه هوایی سوریه در نزدیکی مرز ترکیه، سازوکاری برای جلوگیری از درگیری بین این رژیم تروریستی، ترکیه و سوریه ایجاد کند.

باراک نگرانی کشورش را در مورد حملات رژیم تروریستی اسرائیل به پایگاه ابوالظهور در حومه ادلب سوریه ابراز کرده و آن را تشدید تنش‌هایی دانسته بود که به تقویت ثبات منطقه‌ای کمکی نمی‌کند.

منبع: آر تی

برچسب ها: ترکیه و اسرائیل ، تحولات سوریه
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