باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ویدئوی زمان‌گریز از مسیر رواق دارالذکر و مزار رهبر شهید + فیلم

ویدئویی از مسیر صحن قدس، ورود به صحن مسجد گوهرشاد تا مزار نورانی رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - حال و هوای مزار امام مجاهد شهید در رواق دارالذکر در آستانه مراسم چهلمین روز تدفین ایشان و مسیر رسیدن به مزار نورانی ایشان را در این تصاویر مشاهده می کنید.

مطالب مرتبط
ویدئوی زمان‌گریز از مسیر رواق دارالذکر و مزار رهبر شهید + فیلم
young journalists club

حال‌وهوای زائران رضوی در مزار رهبر شهید انقلاب + فیلم

ویدئوی زمان‌گریز از مسیر رواق دارالذکر و مزار رهبر شهید + فیلم
young journalists club

تصاویر تایم‌لپس از لحظه حضور عاشقان رهبر شهید در اطراف مزار ایشان + فیلم

ویدئوی زمان‌گریز از مسیر رواق دارالذکر و مزار رهبر شهید + فیلم
young journalists club

زائران رواق دارالذکر به یک مهمانی دعوت شدند + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ضربه نفتی ایران به بریتانیا + فیلم
۷۵۴

ضربه نفتی ایران به بریتانیا + فیلم

۲۸ . مرداد . ۱۴۰۵
ردپای آمریکا در کودتاها + فیلم
۷۳۰

ردپای آمریکا در کودتاها + فیلم

۲۸ . مرداد . ۱۴۰۵
از تجربه ۲۸ مرداد تا شکست سناریوی ۱۹ دی + فیلم
۵۱۱

از تجربه ۲۸ مرداد تا شکست سناریوی ۱۹ دی + فیلم

۲۸ . مرداد . ۱۴۰۵
هرمز زیر ذره‌بین کاربران + فیلم
۴۲۵

هرمز زیر ذره‌بین کاربران + فیلم

۲۸ . مرداد . ۱۴۰۵
راهبردی برای اخراج آمریکا از منطقه + فیلم
۴۲۳

راهبردی برای اخراج آمریکا از منطقه + فیلم

۲۸ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha