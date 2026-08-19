\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062d\u0627\u0644 \u0648 \u0647\u0648\u0627\u06cc \u0645\u0632\u0627\u0631 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0645\u062c\u0627\u0647\u062f \u0634\u0647\u06cc\u062f \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0627\u0642 \u062f\u0627\u0631\u0627\u0644\u0630\u06a9\u0631 \u062f\u0631 \u0622\u0633\u062a\u0627\u0646\u0647 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0686\u0647\u0644\u0645\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632 \u062a\u062f\u0641\u06cc\u0646 \u0627\u06cc\u0634\u0627\u0646 \u0648 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0646 \u0628\u0647 \u0645\u0632\u0627\u0631 \u0646\u0648\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0627\u06cc\u0634\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n