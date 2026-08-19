  معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی گفت: از ابتدای سال جاری بیش از یک میلیون و ۳۲۶ هزار قوطی شیرخشک در سطح داروخانه های استان توزیع شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - دکتر هادی عباسیان معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی گفت: بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه TTAC ( رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت فرآورده های سلامت محور) از ایتدای سال جاری تا نیمه مرداد ماه تعداد ۱ میلیون و ۳۲۶ هزار و ۳۸۴ قوطی شیر خشک در بین داروخانه های استان توزیع شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ثبات نسبی در میزان توزیع این فرآورده غذایی را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه در راستای توزیع شیرخشک در بین مصرف کنندگان واقعی از مزایا و اطلاعات ثبت شده در سامانه TTAC بهره گیری می شود گفت: از طریق این سامانه امکان مشاهده و کنترل موجودی شرکتهای پخش، میزان شیر خشک توزیع شده توسط هر شرکت، موجودی داروخانه ها و تعداد شیر خشک های تحویل داده شده به مصرف کنندگان فراهم است و اطلاعات مربوط به هر قوطی شیر خشک شامل تاریخ ثبت، داروخانه محل تحویل و کدملی مصرف کننده در سامانه ثبت شده و قابل پیگیری می باشد.

دکتر عباسیان یادآور شد: کارشناسان معاونت غذا و دارو نیز با بازرسی های ادواری از شرکت های پخش و داروخانه ها، عملکرد واحدهای مذکور را از نظر رعایت شرایط و مقررات مربوطه مورد پایش و بازرسی قرار می دهند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان تصریح کرد: اجرای این فرآیند و ثبت و توزیع شیرخشک بر اساس کد ملی نوزاد ، نقش موثری در شفاف سازی زنجیره توزیع، کنترل میزان مصرف، جلوگیری از توزیع خارج از شبکه و اطمینان از دسترسی مصرف کنندگان واقعی به شیرخشک داشته است.