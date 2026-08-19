دادستان قم با اشاره به ضرورت صیانت از میراث نیاکان، بر نظارت مستمر بر املاک تملک شده و تسریع در فرآیند مرمت و ساماندهی بافت تاریخی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم طی بازدید میدانی از محدودههای تاریخی قم، بر لزوم احیای هرچه سریعتر آثار فرهنگی و بهرهگیری از ظرفیتهای گردشگری این بافتها برای رونق اقتصادی تأکید کرد.
در این بازدید که با حضور شهردار قم و مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان انجام شد، کارشناسان مربوطه گزارش کاملی از روند بازسازی و مرمت ابنیه تاریخی، موانع موجود و ظرفیتهای منطقه برای جذب گردشگر ارائه دادند.
دادستان قم در جریان این بازدید میدانی، از بناهای شاخصی نظیر تیمچه بزرگ بازار قم و کاروانسرای ملا حسین در محدوده میدان کهنه آذر بازدید کرد و از نزدیک در جریان مشکلات و دغدغههای کسبه و همچنین چالشهای فراروی این بناهای ارزشمند قرار گرفت.
در این بازدید، موضوعات مهمی نظیر تملک بناهای تاریخی دارای اولویت و ساماندهی وضعیت واحدهای صنفی مستقر در حاشیه بافت تاریخی بررسی شد؛ مسئولین حاضر بر لزوم ایجاد تعادل میان حفظ هویت اصیل تاریخی منطقه و تداوم حیات اقتصادی در این محدوده تأکید کردند.
علیاصغر سلطانی در ادامه با اشاره به ضرورت صیانت از میراث نیاکان، بر نظارت مستمر بر املاک تملک شده و تسریع در فرآیند مرمت این آثار تأکید کرد و افزود: «احیای این بناها نه تنها گامی مؤثر در حفظ هویت فرهنگی شهر است، بلکه زیرساختهای گردشگری را تقویت کرده و به رونق اقتصادی منطقه منجر خواهد شد.»
منبع:روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب قم