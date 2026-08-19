دادستان قم با اشاره به ضرورت صیانت از میراث نیاکان، بر نظارت مستمر بر املاک تملک شده و تسریع در فرآیند مرمت و ساماندهی بافت تاریخی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم طی بازدید میدانی از محدوده‌های تاریخی قم، بر لزوم احیای هرچه سریعتر آثار فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری این بافت‌ها برای رونق اقتصادی تأکید کرد.

در این بازدید که با حضور شهردار قم و مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان انجام شد، کارشناسان مربوطه گزارش کاملی از روند بازسازی و مرمت ابنیه تاریخی، موانع موجود و ظرفیت‌های منطقه برای جذب گردشگر ارائه دادند.

دادستان قم در جریان این بازدید میدانی، از بنا‌های شاخصی نظیر تیمچه بزرگ بازار قم و کاروانسرای ملا حسین در محدوده میدان کهنه آذر بازدید کرد و از نزدیک در جریان مشکلات و دغدغه‌های کسبه و همچنین چالش‌های فراروی این بنا‌های ارزشمند قرار گرفت.

در این بازدید، موضوعات مهمی نظیر تملک بنا‌های تاریخی دارای اولویت و ساماندهی وضعیت واحد‌های صنفی مستقر در حاشیه بافت تاریخی بررسی شد؛ مسئولین حاضر بر لزوم ایجاد تعادل میان حفظ هویت اصیل تاریخی منطقه و تداوم حیات اقتصادی در این محدوده تأکید کردند.

علی‌اصغر سلطانی در ادامه با اشاره به ضرورت صیانت از میراث نیاکان، بر نظارت مستمر بر املاک تملک شده و تسریع در فرآیند مرمت این آثار تأکید کرد و افزود: «احیای این بنا‌ها نه تنها گامی مؤثر در حفظ هویت فرهنگی شهر است، بلکه زیرساخت‌های گردشگری را تقویت کرده و به رونق اقتصادی منطقه منجر خواهد شد.»

منبع:روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب قم

برچسب ها: بافت تاریخی ، مرمت و احیا
خبرهای مرتبط
نجوای سنگ‌مزارها در غبار فراموشی؛ آیا آرامستان نو دوباره زنده می‌شود؟
بازار بزرگ قم و تیمچه فرش؛ گنجینه‌ای از معماری و هنر قم+ تصاویر
امضای تفاهم‌نامه احداث موزه بزرگ استان قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آیین چهلم تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی در حرم بانوی کرامت برگزار شد
انتشار تصویری از حضور رهبر شهید در حرم حضرت معصومه(س)
معاون وزیر کشور: از ظرفیت خالی صنایع برای رونق تولید استفاده شود
پوشش امدادی مراسم اربعین رهبر شهید در حرم حضرت معصومه(س)
دلسوختگان قم در نخستین گام لیگ برتر فوتسال به مصاف پالایشگاه نفت شازند می‌رود
آخرین اخبار
معاون وزیر کشور: از ظرفیت خالی صنایع برای رونق تولید استفاده شود
آیین چهلم تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی در حرم بانوی کرامت برگزار شد
انتشار تصویری از حضور رهبر شهید در حرم حضرت معصومه(س)
دلسوختگان قم در نخستین گام لیگ برتر فوتسال به مصاف پالایشگاه نفت شازند می‌رود
پوشش امدادی مراسم اربعین رهبر شهید در حرم حضرت معصومه(س)
آخرین وضعیت طرح فرودگاه بین المللی قم
سال‌ها باید بگذرد تا ابعاد شخصیت علمی، سیاسی و حکمرانی امام شهید شناخته شود
ایمن‌سازی ۹ دهانه پل در آزادراه قم ـ تهران
تاکید دادستان قم بر تسریع در مرمت و ساماندهی بافت تاریخی
اختصاص ۳۵۰ تاکسی برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین امام شهید در قم