افزایش تأمین زمین قانون جوانی جمعیت از ۳۲ هزار به ۶۸ هزار نفر

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، در جریان بازدید از پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان اردبیل، با اشاره به بازدید از پروژه ۶۴۰ هکتاری شهید سلیمانی در استان اردبیل افزود: عملیات اجرایی این پروژه حدود دو تا دو و نیم سال است که آغاز شده و امروز شاهد پیشرفت مطلوب آن هستیم. ساخت واحدهای مسکونی در این پروژه شکل گرفته و به مراحل پایانی رسیده و عمده نیاز باقی‌مانده، تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی است.

نبیان ادامه داد: همان تعهدی که وزارت راه و شهرسازی و وزیر راه و شهرسازی به مردم و نمایندگان مجلس داده بودند، در حال پیگیری است تا واحدهای مسکونی تکمیل و همراه با خدمات زیربنایی و روبنایی تحویل مردم شود.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به وضعیت معابر این پروژه گفت: مسیرهای اصلی آماده‌سازی شده و فاز نخست آن به اتمام رسیده و عملیات اجرایی فاز دوم نیز در حال انجام است. برای تأمین قیر مورد نیاز این پروژه نیز دستور تأمین بیش از ۱۷ هزار تن قیر صادر شده است.

وی افزود: خدمات زیربنایی شامل آب، فاضلاب و برق در حال شکل‌گیری است و مراحل پایانی خود را طی می‌کند. صبح امروز نیز جلسه‌ای با معاون عمرانی استاندار اردبیل داشتیم و مقرر شد تکمیل این پروژه به صورت ویژه در دستور کار استانداری قرار گیرد.

نبیان با بیان اینکه بیش از ۱۶ هزار واحد مسکونی در این بخش در حال ساخت است، گفت: تلاش می‌کنیم اقدامات انجام‌شده در استان اردبیل را به عنوان الگویی برای امیدآفرینی در سایر نقاط کشور دنبال کنیم و به‌زودی پروژه‌های استان‌های دیگر نیز مورد بازدید قرار خواهد گرفت.

لزوم همزمانی ساخت مسکن با خدمات روبنایی

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با تأکید بر اینکه ساخت مسکن بدون ایجاد خدمات روبنایی امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: همزمان با ساخت واحدهای مسکونی و اجرای خدمات زیربنایی، ایجاد مسجد، مدرسه، کلانتری و فضاهای تجاری نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: اگر قرار است فضای مناسبی برای سکونت مردم ایجاد و واحدهای مسکونی تحویل آنها شود، باید خدمات روبنایی نیز همزمان با آن شکل بگیرد. رویکرد وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن صرفاً تأمین زمین نیست و ایجاد خدمات روبنایی نیز در دستور کار دولت قرار دارد.

نبیان با اشاره به برنامه دولت برای توسعه فضاهای آموزشی گفت: یکی از دغدغه‌های رئیس‌جمهور، ایجاد عدالت اجتماعی و عدالت آموزشی است. بر همین اساس برنامه‌ریزی شده است که ۵۰ درصد منابع ساخت مدارس توسط سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و ۵۰ درصد دیگر توسط سازمان ملی زمین و مسکن تأمین شود تا بتوانیم به عدالت آموزشی دست پیدا کنیم.

وی ادامه داد: در خصوص مساجد نیز تلاش می‌کنیم مسجد را به عنوان یک فضای محله‌ای تعریف کنیم که امام جماعت داشته باشد و محل رجوع مردم باشد.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن درباره ساخت کلانتری‌ها نیز گفت: با سردار رادان، فرمانده انتظامی کشور، تفاهمی انجام داده‌ایم که تأمین زمین کلانتری‌ها توسط سازمان ملی زمین و مسکن انجام شود و ۴۰ درصد هزینه اجرای پروژه ساخت کلانتری نیز توسط این سازمان و ۶۰ درصد توسط نیروی انتظامی تأمین شود. البته با توجه به شرایط هر پروژه، این سهم‌ها می‌تواند تغییر کند.

نبیان همچنین از برنامه‌ریزی برای ساخت فضاهای تجاری محلی خبر داد و افزود: در مسیر بازدید از پروژه شهید سلیمانی نیز شاهد بودیم که فضاهای تجاری محلی در دستور کار قرار گرفته است. ساخت این فضاها یکی دیگر از اولویت‌های سازمان است تا دغدغه‌های مردم در حوزه مسکن و خدمات مورد نیاز آنها به حداقل برسد.

پیشرفت پروژه‌های مشارکتی در اردبیل

وی با اشاره به بازدید از پروژه‌های مشارکتی استان اردبیل اظهار کرد: حدود ۱۰ ماه از آخرین سفر ما به استان اردبیل می‌گذرد. در مهرماه سال ۱۴۰۴ پروژه‌ای را کلنگ‌زنی کرده بودیم و امروز شاهد هستیم که چهار سقف این پروژه اجرا شده است.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن افزود: پروژه‌های مشارکتی یکی از برنامه‌های مهم وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن است که با محوریت مدیرعامل سازمان، روند مناسبی پیدا کرده است. در همین راستا، علاوه بر پروژه مذکور، عملیات اجرایی ۷۴ واحد دیگر نیز آغاز شده و در حال انجام است.

تزریق ۱۰ همت منابع به استان‌ها از ابتدای سال

نبیان با اشاره به استمرار فعالیت پروژه‌های عمرانی کشور در یک سال گذشته گفت: در یک سال گذشته و با وجود شرایط و جنگ، حتی یک ساعت نیز پروژه‌های ما تعطیل نشده است. اعضای هیئت‌مدیره سازمان به صورت هفتگی از استان‌های مختلف بازدید دارند و فعالیت پروژه‌ها در همه استان‌ها استمرار داشته است.

وی ادامه داد: از ابتدای فروردین تاکنون بالغ بر ۱۰ همت منابع به استان‌ها تزریق شده و حدود ۶ همت نیز برای دهک‌های هدف تأمین منابع صورت گرفته است. این اقدامات در راستای ادای بخشی از دین دولت به مردم انجام می‌شود.

افزایش تأمین زمین قانون جوانی جمعیت از ۳۲ هزار به ۶۸ هزار نفر

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اجرای قانون جوانی جمعیت گفت: در ابتدای فعالیت دولت، حدود ۳۱ تا ۳۲ هزار نفر در چارچوب قانون جوانی جمعیت تأمین زمین شده بودند. همکاران ما در دولت گذشته و دولت‌های قبل نیز این موضوع را پیگیری کرده بودند .

وی افزود: از آن زمان تلاش سازمان ملی زمین و مسکن در ستاد و استان‌ها این بوده است که بخشی از قانون جوانی جمعیت را عملیاتی کنیم. این موضوع در جلسات مختلف مجلس شورای اسلامی و دفتر وزیر راه و شهرسازی پیگیری شد و امروز تعداد افرادی که برای آنها تأمین زمین انجام شده به ۶۸ هزار نفر رسیده است.

نبیان ادامه داد: در آخرین جلساتی که با دکتر بانکی‌پور و دکتر پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، داشتیم، مقرر شد این موضوع به صورت استانی پیگیری شود. اکنون جلسات استان به استان در حال برگزاری است تا کمبودها شناسایی و نسبت به تأمین زمین و تحویل آن بر اساس تعهدات اقدام شود.

وی با اشاره به هدف‌گذاری وزارت راه و شهرسازی گفت: مقام عالی وزارت وعده تأمین زمین برای بیش از ۲۰۰ هزار نفر را داده‌اند و اکنون به عدد ۱۶۸ هزار نفر رسیده‌ایم. تلاش ما این است که هرچه سریع‌تر این عدد را افزایش دهیم.

تحویل و تأمین زمین برای ۲۶۰۰ واحد در اردبیل

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن درباره وضعیت قانون جوانی جمعیت در استان اردبیل گفت: تاکنون حدود هزار واحد در استان اردبیل تعیین تکلیف شده و در مجموع برای ۲۶۰۰ واحد تعهد ایجاد شده و زمین آنها تحویل شده است. مابقی واحدها نیز در مرحله عقد قرارداد و تحویل زمین قرار دارند و اقدامات لازم برای آنها در حال انجام است.

رسیدن مسکن محرومان به ۴۵ هزار واحد در یک سال

نبیان درباره طرح مسکن محرومان یا «خانه امید» نیز اظهار کرد: با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تعهد سه‌ساله برای ساخت ۵۰ هزار واحد مسکن محرومان داشتیم، اما ظرف یک سال تعداد واحدهای این طرح به ۴۵ هزار واحد رسیده است و اکنون در حال برداشتن گام دوم هستیم.

وی افزود: به محض تأمین منابع مالی، ۲ هزار واحد از این پروژه‌ها تا شهریورماه به مردم تحویل خواهد شد و تلاش ما این است که وارد فاز دوم شویم و تعداد بیشتری از واحدهای مسکن محرومان را با سرعت بیشتری اجرایی کنیم.

برنامه ساخت ۸۵ هزار واحد مسکن استیجاری در دو فاز

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به تعهد وزارت راه و شهرسازی برای اجرای قانون استیجار گفت: یکی دیگر از تعهدات وزارت راه و شهرسازی، اجرای قانون استیجار است که مصوبه آن به دهه ۷۰ بازمی‌گردد. در گام نخست، بر اساس ماده ۶ این قانون، ساخت حدود ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری در دستور کار قرار گرفته است.

نبیان درباره نحوه تأمین منابع مالی این طرح توضیح داد: برنامه‌ریزی شده است منابع مالی مورد نیاز از محل فروش خانه‌های سازمانی تأمین شود. در همین راستا کارگروهی با محوریت مهندس رضایی تشکیل شده است.

وی افزود: بخش عمده واحدهای سازمانی تخلیه شده، بخش دیگری نیز در حال تخلیه است و اگر واحدی تخلیه نشود، مراحل اداری و قانونی آن از جمله صدور احضاریه در حال انجام است.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن گفت: قانون استیجار در گام نخست برای ۱۰ هزار واحد در حال شکل‌گیری است. همچنین در اجرای ماده ۱۰، تأمین زمین از سوی دولت و سرمایه‌گذاران در حال برنامه‌ریزی است که برای فاز دوم حدود ۷۵ هزار واحد پیش‌بینی شده است. در مجموع، هدف‌گذاری انجام‌شده برای دو فاز به ۸۵ هزار واحد می‌رسد.

نبیان تأکید کرد: بنابراین بخش عمده خانه‌های سازمانی تخلیه و تحویل شده و بخش دیگری نیز در حال تحویل است. در مواردی که نیاز به پیگیری از طریق مراجع قضایی باشد نیز این اقدامات در حال انجام است تا بتوانیم منابع حاصل از این ظرفیت را برای اجرای طرح مسکن استیجاری اختصاص دهیم.

وی در پایان با اشاره به شرایط کشور در یک سال گذشته گفت: مردم در شرایط دشوار و جنگ ایستادگی کردند و نیروهای کشور نیز در میدان حضور داشتند. وظیفه ما این است که با استمرار فعالیت‌ها و اجرای پروژه‌های عمرانی، بخشی از دین خود را به مردم ادا کنیم.