باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه رادیویی فرهنگ در سالروز شهادت مظلومانه حضرت امام حسن عسکری (علیه‌السلام) و همزمان با ایام اربعین رهبر شهید، ویژه‌برنامه «فصل غربت» را به مدت ۹۰ دقیقه به صورت زنده روانه آنتن می‌کند.

این ویژه‌برنامه با تکیه بر رویکرد تبیینی و معنوی، سیره علمی و عملی امام یازدهم شیعیان را واکاوی می‌کند. همچنین در بخشی از این برنامه، ضمن بازخوانی ابعاد معنوی و حماسی اربعین رهبر شهید و امتداد خط سرخ مقاومت، ارتباطی زنده با بارگاه ملکوتی حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) برقرار خواهد شد تا فضای معنوی زائران در مشهد مقدس برای شنوندگان بازتاب داده شود.

فاطمه محمدیان‌فر، سردبیری و تهیه‌کنندگی این ویژه‌برنامه را بر عهده دارد و اجرای آن نیز با همراهی راضیه گردکاهد و حامد عباسی انجام می‌شود. همچنین محبوبه نجفعلی نگارش متن و سهیلا خدادادی روایت‌گری برنامه را بر عهده دارند.

این ویژه‌برنامه کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ است که در روز پنج‌شنبه ۲۹ مردادماه از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۰۰ بر روی موج اف‌ام، ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش می‌شود و هماهنگی آن را مجید ابراهیمی و مژگان پارساحسینی انجام می‌دهند.