با توجه به افزایش سفر‌ها در ماه پایانی تابستان و به دنبال آن احتمال افزایش وقوع حوادث رانندگی، سازمان پزشکی قانونی کشور به هموطنان هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، بررسی آمار‌های این سازمان نشان می‌دهد که بیشترین جانباختگان تصادفات مربوط به ماه شهریور است و متأسفانه در این ماه درصد بیشتری از هموطنان جان خود را در حوادث رانندگی از دست می‌دهند. هر چند در این ماه حجم سفر‌ها نیز با توجه به روز‌های پایانی تعطیلات تابستانی افزایش می‌یابد و میزان تردد در جاده‌ها بیشتر می‌شود، اما با رعایت قوانین می‌توان مانع بروز حوادث ناگوار در سفر‌های تابستانی شد.

بر اساس این گزارش و مطابق آمار‌های موجود در سال گذشته (۱۴۰۴)، به طور کلی ۱۹ هزار و ۵۴۰ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که دو هزار و ۶۲ نفر از این تلفات مربوط به ماه شهریور است، این آمار حدود ۱۰.۵ درصد از کل جانباختگان را در بر می‌گیرد.

آمار تلفات شهریور طی سال گذشته در حالی بیشترین رقم در مقایسه با دیگر ماه‌های سال را به خود اختصاص می‌دهدکه متأسفانه این آمار در مقایسه با تعداد تلفات در شهریور سال قبل از آن نیز شش درصد بیشتر شده است. (تعداد تلفات تصادفات در شهریور سال ۱۴۰۳، یکهزار و ۹۴۵ نفر ثبت شده است.)

حدود ۱۰ درصد تلفات هر سال مربوط به ماه شهریور است

آمار‌های سازمان پزشکی قانونی کشور نشان می‌دهد که حدود ۱۰ درصد از کل تلفات حوادث رانندگی در هر سال مربوط به ماه شهریور است و این آمار به طور مستمر در هر سال تکرار می‌شود؛ بنابراین لازم است هموطنان عزیز در صورت سفر حتما نکات ایمنی را مورد توجه قرار دهند.

شایان ذکر است در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، ۹۵ هزار و ۲۸۸ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند که نه هزار و ۶۴۵ نفر آنان مربوط به ماه شهریور است.

هشدار سازمان پزشکی قانونی کشور

بنا بر مطالعات سازمان پزشکی قانونی کشور، فصل تابستان و به ویژه ماه شهریور بیشترین میزان تصادفات و به دنبال آن بیشترین آمار مرگ ناشی از حوادث رانندگی را به خود اختصاص می‌دهد و این موضوع حداقل در پنج سال گذشته ثابت بوده است؛ بنابراین با توجه به قرار داشتن در آستانه شروع ماه شهریور و تعطیلات این ماه، سازمان پزشکی قانونی با آرزوی کم‌حادثه‌ترین سفر‌ها در شهریور پیش‌رو، به همه هموطنان عزیز توصیه می‌کند در صورت سفر، حتماً نکات ایمنی را مورد توجه قرار دهند تا ضمن پیشگیری از هرگونه حادثه احتمالی، سفر خوشی را در کنار خانواده‌های عزیزشان سپری کنند.

همچنین با توجه به اینکه بر اساس آمار‌های موجود در بهار امسال (۱۴۰۵) شاهد رشد ۲.۳ درصدی تلفات حوادث رانندگی در کشور بودیم این نگرانی وجود دارد که در پایان فصل تابستان نیز این رویه تکرار شود به همین دلیل از هموطنان عزیز درخواست می‌شود در طول سفر و هنگام رانندگی از هرگونه اقدام پرخطر پرهیز کنند تا به این واسطه و با همراهی مردم کاهش تلفات تصادفات در پایان این فصل رقم بخورد و مرگ هموطنان عزیزمان در حوادث رانندگی به حداقل ممکن برسد.

برچسب ها: پزشکی قانونی ، حوادث رانندگی
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