مراسم چهلمین روز خاکسپاری رهبر شهید، «قائد شهید امت»، با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، روحانیون و مسئولان استان در مسجد روضه محمدیه (حظیره) یزد برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ در این مراسم که با هدف گرامیداشت مجاهدت‌های این شهید والامقام برپا شد، شرکت‌کنندگان با سر دادن شعار‌هایی ضمن ابراز همدردی با خانواده معظّم شهید و جبهه مقاومت، بر ادامه مسیر سرخ شهادت و پایداری در برابر زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی تاکید کردند. حاضران در این آیین مذهبی-سیاسی، همچنین ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی، حمایت قاطع خود را از مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، اعلام داشته و خواستار انتقام سخت خون پاک این شهید از عاملان و آمران این جنایت شدند.

حجت‌الاسلام سبحانیان: شهادت، رکن استحکام نظام و تقویت نیرو‌های مسلح است.

در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین سبحانیان، از اساتید حوزه علمیه، به تبیین ویژگی‌های شخصیتی و ابعاد مجاهدت‌های رهبر شهید پرداخت و گفت: دشمن گمان می‌کرد با ترور و شهادت ایشان می‌تواند خللی در عزم ملت ایران ایجاد کند، اما تاریخ نشان داد که با این شهادت‌ها نه تنها پایه‌های نظام مستحکم‌تر شد، بلکه شاهد اقتدار بیش از پیش نیرو‌های مسلح در پاسخ به تهدیدات هستیم.

وی با تاکید بر شکست راهبرد‌های کاخ سفید در منطقه افزود: آمریکا به هیچ‌یک از اهداف خود از این جنایت دست نیافت؛ چرا که امروز اصلی‌ترین جبهه مقابله با دشمن، حضور آگاهانه و حماسی مردم در صحنه است. همین حضور است که روزگار دشمن را سیاه کرده و باید به عنوان یک تکلیف شرعی و ملی حفظ شود.