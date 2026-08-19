سرپرست سازمان تاکسیرانی قم از اختصاص ۳۵۰ دستگاه تاکسی هم‌زمان با مراسم چهلم وداع با قائد شهید امت برای جابه‌جایی زائران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -محمد عباسی سرپرست سازمان تاکسیرانی شهرداری قم  با اشاره به پیش‌بینی افزایش حضور زائران و شهروندان در مراسم چهلمین روز شهادت «قائد شهید امت» از تقویت ناوگان تاکسیرانی در هسته مرکزی شهر و مسیرهای منتهی به اماکن مذهبی خبر داد.

وی عنوان کرد: با توجه به پیش‌بینی افزایش تقاضای سفر در روز برگزاری مراسم( چهارشنبه شب)، خطوط تاکسی منتهی به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران تقویت شده است تا زائران و شهروندان بتوانند با سهولت بیشتری در سطح شهر تردد کنند.

سرپرست سازمان تاکسیرانی شهرداری قم افزود: در مجموع 350 دستگاه تاکسی به‌صورت ویژه برای جابه‌جایی و خدمت‌رسانی به زائران و شهروندان در این مراسم اختصاص یافته و این ناوگان متناسب با حجم تقاضا در مسیرهای پرتردد و اطراف مراکز تجمع مستقر خواهد شد.

عباسی با تأکید بر ضرورت مدیریت مناسب تردد در اطراف حرم مطهر و مسجد مقدس جمکران گفت: تلاش شده است با افزایش ظرفیت حمل‌ونقل عمومی، از ایجاد تراکم در مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم جلوگیری شود و شهروندان و زائران برای دسترسی به مقاصد خود با مشکل مواجه نشوند.

وی با اشاره به افزایش نظارت بر فعالیت ناوگان تاکسیرانی در این ایام خاطرنشان کرد: عملکرد تاکسی‌ها به‌صورت مستمر رصد می‌شود و با هدف ارائه خدمات مطلوب، منظم و شایسته به زائران و شهروندان، نظارت بر نحوه فعالیت ناوگان افزایش یافته است.

سرپرست سازمان تاکسیرانی شهرداری قم در پایان گفت: خدمات‌رسانی ویژه ناوگان تاکسیرانی تا پایان مراسم و کاهش حجم تردد و حضور زائران ادامه خواهد داشت و تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت موجود، جابه‌جایی زائران و شهروندان با سرعت، سهولت و نظم بیشتری انجام شود.

منبع:شهرداری قم

برچسب ها: امام شهید ، شهرداری قم
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