باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - حسین حیدرپور معاون محیط زیست انسانی ادارخ کل حفاظت محیط زیست مازندران گفت:در جریان بازدید و پایش تاریخ ۲۷ مرداد ماه از واحد‌های معدنی سطح استان، دو واحد در شهرستان آمل به‌دلیل تخلیه مستقیم پساب و ایجاد آلودگی در رودخانه تعطیل و فعالیت آنها متوقف شدند.

او افزود:در جریان این پایش‌ها، از سایر واحد‌ها نمونه‌برداری از پساب و خروجی‌ها به‌عمل آمد تا میزان انطباق فعالیت‌ها با استاندارد‌های محیط زیست مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.

معاون محیط زیست انسانی ادارخ کل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: برنامه پایش و نظارت بر واحد‌های معدنی و دانه‌بندی شن و ماسه به‌صورت منظم و مستمر ادامه دارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، برخورد قانونی بدون اغماض انجام خواهد شد.

او افزود: رعایت اصول مدیریت هوا و پساب از الزامات قانونی فعالیت واحد‌های معدنی است و بی‌توجهی به آن، موجب توقف فعالیت و پیگرد قضایی خواهد شد.