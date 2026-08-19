باشگاه خبرنگاران جوان - اعضای کمیته فنی رقابتهای کشتی آزاد هشتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور مشخص شدند و چهار چهره شناختهشده کشتی ایران بر روند برگزاری این مسابقات نظارت خواهند کرد.
رقابتهای کشتی آزاد هشتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور روزهای ۲۹ و ۳۰ مردادماه به میزبانی سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار خواهد شد.
بر همین اساس، پژمان درستکار، صادق گودرزی، حسن طهماسبی و حسین رنگرز بهعنوان اعضای کمیته فنی این رقابتها معرفی شدند و بر روند برگزاری مسابقات و عملکرد کشتیگیران نظارت خواهند کرد.