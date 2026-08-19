باشگاه خبرنگاران جوان - شاید بار‌ها بعد از خستگی و فعالیت‌های روزانه تصمیم دارید برنامه مورد علاقه خود را از قاب جادویی تلویریون تماشا کنید، اما با مشکل قطعی سیگنال‌های تلویزیونی و یا ضعیف بودن گیرنده‌های تلویزیونی مواجه شدید و نمی‌توانید برنامه مورد نظرتان را دنبال کنید. اهالی منطقه رواسان در شهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی در این روز‌های گرم تابستانی با مشکل ضعیف بودن گیرنده‌های تلویزیونی مواجه شدند و دنبال نکرددن برنامه‌های تلویزیونی آنها را کلافه و سردرگم کرده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام فراوان خسته نباشید از مسئولان عزیز واحد فنی صدا و سیمای آذربایجان شرقی خواهش می‌کنم به وضعیت ضعیف گیرندگی ضعیف کانال‌های صدا و سیما در منطقه رواسان شهرستان تبریز رسیدگی وفرستنده‌ها را تقویت نمایند. با تشکر