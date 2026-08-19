نتانیاهو استقرار نظامی ترکیه در یک پایگاه هوایی نزدیک حلب را تهدیدی برای امنیت اسرائیل دانست و به دمشق هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، به دمشق در مورد «اجازه دادن به حضور نظامی ترکیه در سوریه» هشدار داد و استقرار نیروهای ترکیه در یک پایگاه هوایی در نزدیکی حلب در شمال این کشور را به گفته او «تهدیدی برای امنیت اسرائیل» دانست.
دفتر نتانیاهو در پستی در پلتفرم «ایکس» اعلام کرد که «اسرائیل و سوریه در مورد وضعیت امنیتی موجود به تفاهم رسیدهاند» و دمشق را به «تلاش برای ایجاد اختلال در این وضعیت با اجازه دادن به استقرار نیروهای ترکیه در یک پایگاه هوایی در نزدیکی حلب» متهم کرد.
این دفتر به نقل از نتانیاهو توضیح داد که «اسرائیل بارها به سوریه در مورد اجازه دادن به حضور نظامی ترکیه در این پایگاه هشدار داده و آن را تهدیدی برای امنیت خود دانسته است» و خاطرنشان کرد که «دمشق تصمیم گرفت این هشدارها را نادیده بگیرد».
یک منبع نظامی سوری روز سهشنبه گزارش داد که هواپیماهای صهیونیستی سحرگاه سهشنبه هشت حمله هوایی انجام دادند و باند فرودگاه نظامی ابوالظهور در حومه شرقی ادلب در شمال غربی سوریه را هدف قرار دادند.
این منبع، به نقل از کانال خبری سوریه، گفت که این حملات منجر به خسارات مادی به زیرساختهای فرودگاه شده است و تلفات جانی گزارش نشده است.
اوایل دیروز، رسانههای محلی و عربی گزارش دادند که حملات هوایی باند فرودگاه نظامی ابوالظهور در شمال غربی سوریه را هدف قرار داده است.
منبع: اسپوتنیک