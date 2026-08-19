کاظمی، در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، دستورالعمل برنامه هر «دانش آموز، یک مهارت» را برای اجرا در مدارس دوره اول متوسطه کشور، ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، برنامه درسی ملی، ماده (۶) قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش و تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در زمینه توسعه مهارت آموزی دانش‌آموزان شورای عالی آموزش و پرورش، دستورالعمل برنامه هر «دانش آموز، یک مهارت» را که به تصویب کمیسیون برنامه درسی و تربیتی شورای عالی آموزش و پرورش رسیده است، برای اجرا در مدارس دوره اول متوسطه کشور ابلاغ کرد.

در بخشی از این دستور العمل آمده است:

 امروزه یکی از چالش‌های نظام آموزشی، فاصله میان برنامه درسی با نیاز‌های واقعی زندگی دانش‌آموزان است. بسیاری از دانش آموزان در پایان دوره اول متوسطه، مهارت مفیدی برای زندگی مطلوب یا ورود به بازار کار ندارند؛ لذا این طرح با تکیه بر ظرفیت‌های موجود در مدارس، معلمان، خانواده‌ها، نهاد‌ها و سازمان‌های مرتبط با مهارت در کشور، به دنبال ارتباطی میان آموزش و کسب مهارت مفید با محوریت مدیریت مدارس به عنوان کانون تربیتی می‌باشد.

دامنه اجرای این برنامه در دوره اول متوسطه (۳ پایه) در همه مدارس (اعم عادی دولتی، استعداد‌های درخشان، نمونه دولتی، شبانه روزی، شاهد، هیأت امنایی، استثنایی، غیردولتی و...) در سراسر کشور فعلاً در مرحله آزمایشی به مدت ۳ سال تحصیلی از مهرماه ۱۴۰۵ می‌باشد.

برچسب ها: وزیر‌آموزش و پرورش ، دانش آموز
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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France
ناشناس
۱۲:۵۰ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
ازاین نوع دستورالعمل ها بسیار بسیار ابلاع شده که نتیحه اش انباشته شدن صورتحلسات وکلیپ وفیلم در قالب سی دی در بایگانی امور تربیتی ادارات دارند خاک می خورند که هیچ بازده عملی نداشته فقط بوجه را بخوبی مصرف کرده
یاحق
۰
۲
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