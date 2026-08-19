باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

اعلام حکومت نظامی و منع آمد و شد در جنوب الخلیل + فیلم

نظامیان رژیم صهیونیستی با یورش به شهر الظاهریه در جنوب الخلیل، حکومت نظامی و منع آمد و شد اعلام کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نظامیان رژیم صهیونیستی با استقرار در ورودی‌ها و میادین اصلی شهر الظاهریه در جنوب الخلیل، تردد ساکنان را به‌طور کامل ممنوع کردند. 

این اقدام همزمان با تشدید حملات نظامی به کرانه باختری و افزایش بازداشت فلسطینیان انجام شده است.

 

مطالب مرتبط
اعلام حکومت نظامی و منع آمد و شد در جنوب الخلیل + فیلم
young journalists club

انتظار صهیونیست‌ها برای خوردن سیلی سخت + فیلم

اعلام حکومت نظامی و منع آمد و شد در جنوب الخلیل + فیلم
young journalists club

دستگیری دو جوان فلسطینی در یورش نیروهای اشغالگر به نابلس + فیلم

اعلام حکومت نظامی و منع آمد و شد در جنوب الخلیل + فیلم
young journalists club

یک کلیک تا کنترل تلفن همراه + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
روشی ساده و کاربردی برای تشخیص لباس نخی از پلاستیکی + فیلم
۹۱۷

روشی ساده و کاربردی برای تشخیص لباس نخی از پلاستیکی + فیلم

۲۸ . مرداد . ۱۴۰۵
تودهنی محکم هوش مصنوعی به پروپاگاندای اسرائیل اینترنشنال! + فیلم
۷۴۲

تودهنی محکم هوش مصنوعی به پروپاگاندای اسرائیل اینترنشنال! + فیلم

۲۸ . مرداد . ۱۴۰۵
انتظار صهیونیست‌ها برای خوردن سیلی سخت + فیلم
۶۴۴

انتظار صهیونیست‌ها برای خوردن سیلی سخت + فیلم

۲۸ . مرداد . ۱۴۰۵
۲ کشته در پی برخورد کامیون با پل عابر در برزیل + فیلم
۴۸۷

۲ کشته در پی برخورد کامیون با پل عابر در برزیل + فیلم

۲۸ . مرداد . ۱۴۰۵
نشانه‌روی دستگاه تبلیغاتی دشمن بر روی رهبر شهید + فیلم
۴۸۳

نشانه‌روی دستگاه تبلیغاتی دشمن بر روی رهبر شهید + فیلم

۲۸ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha