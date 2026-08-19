سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر از اجرای طرح نظارتی دقیق بر عملکرد واحد‌های شالیکوبی این شهرستان با هدف ساماندهی بازار برنج و رعایت حقوق بهره‌برداران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سید اسماعیل حسینی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر با تاکید بر لزوم شفاف‌سازی در زنجیره عرضه و نگهداری محصولات کشاورزی، گفت:تیم‌های بازرسی مشترک شامل کارشناسان جهاد کشاورزی، اداره صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی با حضور در واحد‌های شالیکوبی سطح شهرستان، فرآیند‌های کاری این واحد‌ها را به دقت ارزیابی کردند.

او افزود:این طرح با محوریت بررسی رعایت نرخ‌های مصوب خدمات، وضعیت ثبت موجودی شلتوک و برنج در سامانه جامع انبار‌ها و پیشگیری از هرگونه عرضه خارج از شبکه اجرا شد. در جریان این اقدامات نظارتی، واحد‌هایی که نسبت به اجرای قوانین تنظیم بازار بی‌توجه بوده و یا در ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبار‌ها کوتاهی کرده بودند، شناسایی شده و پرونده‌های تخلف آنان جهت رسیدگی و صدور احکام قانونی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ارجاع داده شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر در پایان با اشاره به اهمیت این موضوع، گفت: اجرای این طرح‌های نظارتی گامی اساسی در جهت حمایت از کشاورزان زحمتکش و تقویت اقتصاد مقاومتی است.

او افزود:شفافیت در عملکرد واحد‌های شالیکوبی و انبار‌ها موجب حذف واسطه‌گری‌های غیرضروری، تعادل در قیمت‌گذاری محصولات و اطمینان خاطر شالیکاران از فروش منصفانه دسترنج خود می‌شود.

حسینی گفت:نظارت مستمر بر این چرخه، ضمن صیانت از امنیت غذایی جامعه، بستری مطمئن برای شکوفایی تولید داخلی و تقویت بنیه اقتصادی کشاورزان فراهم می‌آورد و مجموعه مدیریت جهاد کشاورزی با قاطعیت در برابر هرگونه تخلف که معیشت تولیدکنندگان را تهدید کند، خواهد ایستاد.

برچسب ها: جهاد کشاورزی مازندران ، شالیکوبی متخلف
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