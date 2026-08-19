رئیس پلیس راهور گیلان در جلسه شورای ترافیک لاهیجان درباره سرعت‌گیر‌های موجود هشدار و از جمع آوری سرعتکاه‌های غیراستاندارد در این شهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فتح الله نصیریان، رئیس پلیس راهور استان گیلان در جلسه شورای ترافیک شهرستان لاهیجان با تأکید بر ضرورت توجه جدی به موضوع پیشگیری از تصادفات گفت: بر اساس بررسی آمار ۵ سال گذشته، در تصادفات جرحی و فوتی این شهرستان روند افزایشی مشاهده می‌شود و لازم است برای کنترل این وضعیت و کاهش حوادث، چاره‌اندیشی جدی انجام شود.

او به سهم بالای کاربران آسیب‌پذیر در تصادفات لاهیجان اشاره کرد و افزود: در ۵ سال گذشته، ۵۲ درصد تصادفات مربوط به عابران پیاده و ۳۰ درصد مربوط به موتورسیکلت‌سواران بوده است؛ بنابراین باید برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای افزایش ایمنی آنان انجام شود.

رئیس پلیس راهور گیلان همچنین از ثبت آمار قابل توجه تصادفات منجر به جرح و فوت در محدوده‌های مختلف شهری لاهیجان خبر داد و از وضعیت خط‌کشی و علائم ترافیکی در برخی معابر شهری انتقاد و تصریح کرد: خط‌کشی‌های عابر پیاده و علائم ترافیکی در برخی نقاط از بین رفته و لازم است شهرداری نسبت به بازسازی و آشکارسازی این علائم اقدام کند.

سرهنگ نصیریان درباره سرعت‌گیر‌های موجود در سطح شهر نیز هشدار داد و گفت: سرعت‌گیر‌ها باید کاملا مطابق استاندارد‌های فنی اجرا شوند؛ چراکه سرعت‌گیر غیراستاندارد به جای آرام‌سازی ترافیک، موجب آسیب به خودرو‌ها و حتی افزایش خطر تصادف می‌شود. در صورت غیراستاندارد بودن سرعت‌گیرها، پلیس راهور نسبت به جمع‌آوری آنها اقدام خواهد کرد.

جلسه شورای ترافیک شهرستان لاهیجان

او با اشاره به افزایش ورود خودرو‌ها به گیلان در ایام پرتردد، لاهیجان را یکی از شهر‌های مهم گردشگری استان دانست و افزود: حجم بالای ورود خودرو‌های مسافران به این شهر، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای مدیریت ترافیک و افزایش ایمنی معابر را دوچندان کرده است. 

منبع: پلیس راهور استان گیلان

برچسب ها: پلیس راهور گیلان ، شورای ترافیک ، سرعت گیرها
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