باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - گودرزی، نماینده و مجری طرح تامین دو انتقال آب شرب شرق استان البرز ، با اشاره به وضعیت حقابه باغات و زمینهای کشاورزی پاییندست رودخانه کرج گفت: کشاورزان مناطق کلاک، سرحدآباد و آسیاببرجی حقابه مشخصی از رودخانه دارند که تأمین سالیانه آن به میزان بارندگیها و ذخیره سد امیرکبیر وابسته است؛ خوشبختانه امسال با توجه به شرایط مطلوبتر ذخیره آبی و در پی پیگیریهای مستمر استاندار البرز، نمایندگان مجلس و خود کشاورزان، در وزارت نیرو مصوب شد که بخشی از ظرفیت آب سد کرج به بخش کشاورزی این مناطق اختصاص یابد.
وی به اقدامات فوری و عملیاتی این مجموعه اشاره کرد و افزود: در پی خسارات وارده ناشی از حوادث اخیر به پل یک کرج در ۱۳ فروردینماه، تأسیسات پاییندست این پروژه از جمله کانالها و دریچهها دچار آسیب جدی شدند؛ اما با تلاش شبانهروزی و در اقدامی اضطراری، مرمت و بازگشایی کانال ظرف کمتر از ۴۸ ساعت انجام و جریان آب برقرار شد تا از خشکشدن باغات پاییندست جلوگیری به عمل آید.
گودرزی با تأکید بر لزوم توسعه زیرساختهای حیاتی در استان البرز تصریح کرد: استان البرز به عنوان نوپاترین استان کشور، علیرغم همه تلاشها و پیگیریها، در حوزه زیرساختهای عمرانی و آبی نیازمند توجه و اعتبارات بیشتری است؛ با این حال یکی از طرحهای محوری و راهبردی، پروژه تأمین و انتقال ۱۲ میلیون مترمکعب آب سالیانه از سد امیرکبیر برای بخشهای شرقی کرج، فردیس و گرمدره است.
نماینده و مجری طرح تامین دو انتقال آب شرب شرق استان البرز با تشریح سهمیههای آبی استان ادامه داد: از مجموع ۱۱۰ میلیون مترمکعب تخصیص استان از دو سد طالقان و کرج (شامل ۵۰ میلیون مترمکعب از طالقان و ۶۰ میلیون مترمکعب از سد کرج)، ۱۲ میلیون مترمکعب به صورت ویژه به ساکنان مناطق شرقی کرج، فردیس و گرمدره اختصاص دارد که اجرای پروژههای پیشنیاز آن از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و پیشبینی میشود تا سال ۱۴۰۷ به طور کامل تکمیل شود.
وی با اشاره به روند پیشرفت خط انتقال تصفیهخانه شماره ۳ کرج گفت: پروژه خط انتقال از آبگیر بیلقان به تصفیهخانه شماره ۳ به طول ۲۳۰۰ متر و با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان تکمیل شده و هفته آینده به بهرهبرداری کامل میرسد؛ البته طی دو سال گذشته نیز از طریق راهکارهای میانمدت و در ایام اوج مصرف تابستان (مرداد و شهریور)، روزانه ۳۵۰ تا ۴۰۰ لیتر در ثانیه آب به این تصفیهخانه تزریق میشد تا با تنش آبی مواجه نشویم.
گودرزی در پایان به خطوط مکمل انتقال آب در این محور اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: پس از تصفیهخانه شماره ۳، دو خط انتقال در دست اجرا داریم؛ خط اول به طول ۶.۵ کیلومتر تا مخزن بوستان جهاننما با پیشرفت فیزیکی ۳۵ درصدی و خط دوم به طول ۸.۵ کیلومتر از مخزن جهاننما تا مخازن فردیس و گرمدره با پیشرفت ۲۰ درصدی در حال اجرا هستند که مجموع این دو پروژه با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان طی دو سال آینده به بهرهبرداری خواهند رسید و سهمیه قطعی ۱۲ میلیون مترمکعبی مردم این مناطق تثبیت خواهد شد..