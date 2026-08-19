اصغر فرهادی، کارگردان دو بار برنده اسکار، تأیید کرده است که در حال نوشتن فیلمنامه فیلم بعدی خود به زبان فارسی است و انتظار دارد آن را طی یک سال آینده به پایان برساند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اصغر فرهادی تایید کرد که در حال نوشتن فیلم بعدی خود است و این فیلم بازگشتی به زبان مادریاش، فارسی، خواهد بود.
او گفت انتظار دارد فیلمنامه را طی یک سال آینده به پایان برساند. در حالی که جزئیات داستان همچنان مخفی نگه داشته شده و مکانهای فیلمبرداری در حال بررسی است، او تأکید کرد که این فیلم در ایران یا فرانسه فیلمبرداری نخواهد شد.
جدیدترین فیلم فرهادی با عنوان «داستانهای موازی» به زبان فرانسوی، در بخش مسابقه کن به نمایش درآمد و اکنون در جشنواره سارایوو در حال اکران است. این فیلم در فرانسه، جایی که فرهادی دو سال در آن زندگی کرد، فیلمبرداری شده و بازیگرانی چون ایزابل هوپر، ویرژینی افیرا و ونسان کسل در آن نقشآفرینی کردهاند.
فرهادی اوایل امسال به ایران بازگشت و دوباره به طور تماموقت در این کشور زندگی میکند، اما گفته است که تحت شرایط کنونی تمایلی به فیلمبرداری در ایران ندارد.
این کارگردان دو بار برنده اسکار برای فیلمهای «فروشنده» و «جدایی نادر از سیمین» در جشنواره فیلم سارایوو با نشریه اسکرین گفتوگو کرده است، جایی که قرار است جایزه افتخاری دریافت کند و برنامه نمایش مرور آثارش نیز به روی پرده برود.
فرهادی همچنین ساخت پروژه بعدی خود در آمریکا را رد کرده است. او گفت: «برای فیلم "داستانهای موازی"، سه سال در آمریکا زندگی کردم و به تحقیق و نوشتن مشغول بودم. تهیهکنندهام آمریکایی بود. سه سال را در آمریکا به نوشتن، حتی انتخاب بازیگران و انتخاب لوکیشن گذراندم. بعد از سه سال، احساس کردم نمیتوانم با محیط ارتباط برقرار کنم. نظرم عوض شد و به فرانسه رفتم.»
با این حال، او در حال بررسی گزینههایی برای یک فیلم انگلیسیزبان نیز هست و گفت که بریتانیا یکی از گزینههایجدی برای تولید این فیلم است و ترجیح میدهد پس از تجربههای خوب در فرانسه، اسپانیا و آلمان، پایگاه خود را در اروپا حفظ کند.
فرهادی گفت: «هنوز پروژهای انتخاب نکردهام، اما اگر تصمیم به ساخت فیلمی به زبان انگلیسی بگیرم، ترجیح میدهم آن را در بریتانیا انجام دهم، بر اساس تجربهای که در آمریکا داشتم. تجربه بدی نبود، اما وقتی به آمریکا رفتم تا تحقیق کنم، نوع داستانی که من دوست دارم، کمی از آن فرهنگ دور است.»
این کارگردان در بخش دیگری از صحبتهایش درباره نمایش فیلمهای که در خارج از کشور ساخته و فرصت نمایش آن در ایران گفت: «وقتی فیلم را در خارج از ایران، مثلاً در فرانسه، روی اینترنت منتشر میکنند، مردم ایران بلافاصله میتوانند آن را با زیرنویس فارسی تماشا کنند. اما سینماهای ایران فیلمهای خارجی را زیاد اکران نمیکنند، فقط چند اکران محدود.»
او اعتراف کرد که طبقهبندی فیلمش به عنوان یک فیلم «خارجی» در کشور خودش، برایش دشوار است و گفت: «این یک احساس بسیار متناقض است. آرزوی من کار کردن به زبان خودم، در فرهنگ خودم است.»
منبع: اسکرین دیلی