باشگاه خبرنگاران جوان- جلال حمه‌حسنی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان، با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای ارائه خدمات مطلوب و تسریع در روند صدور کارت سوخت، با پیگیری‌های مستمر و تأمین زیرساخت‌های فنی لازم، فرآیند صدور آنی کارت سوخت در نواحی این شرکت در سه شهرستان بانه، بیجار و کامیاران عملیاتی شده و هم‌اکنون آماده خدمت‌رسانی به شهروندان است.

حمه‌حسنی با اشاره به اینکه پیش از این نیز مراکز سنندج، سقز، مریوان و قروه به این سامانه مجهز شده بودند، افزود: اکنون تمامی نواحی اصلی این منطقه تحت پوشش صدور آنی کارت قرار گرفته‌اند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان در خصوص نحوه استفاده متقاضیان از این خدمت گفت: متقاضیان دریافت کارت سوخت باید درخواست خود را در سامانه **fcs.niopdc.ir** ثبت کرده و هنگام ثبت‌نام، گزینه «تحویل حضوری» را انتخاب کنند. پس از ثبت درخواست، رمز کارت برای مالک خودرو ارسال می‌شود و متقاضی می‌تواند یک روز پس از ثبت درخواست، با مراجعه به ناحیه شرکت نفتِ انتخابی خود، کارت سوختش را دریافت کند.

حمه‌حسنی به مزایای متعدد این طرح اشاره کرد و کاهش هزینه‌های جانبی و زمانی را از دستاورد‌های مهم آن برشمرد و گفت: صرفه‌جویی اقتصادی، صرفه‌جویی سالانه میلیارد‌ها تومان و حذف هزینه‌های دفاتر پلیس +۱۰ برای متقاضیان، افزایش سرعت، کاهش زمان صدور کارت به یک روز و حذف مراجعات غیرضروری، کاهش تردد‌های شهری، کاهش روزانه بیش از ۵۰ هزار سفر درون‌شهری برای فرآیند‌های ثبت و دریافت کارت، امنیت و دقت:** حذف خطا‌های انسانی، بومی‌سازی دستگاه‌ها و تولید تصادفی رمز برای هر کارت که احتمال سوءاستفاده را به حداقل می‌رساند و شفافیت با امکان مشاهده وضعیت رمز کارت در سامانه پیگیری درخواست‌ها از مزایای این طرح است.

این اقدام گامی دیگر در مسیر توسعه زیرساخت‌های الکترونیک در استان کردستان است که علاوه بر تکریم ارباب‌رجوع، نقش موثری در تسهیل فرآیند‌های اداری و کاهش بار ترافیکی و هزینه‌های عمومی ایفا می‌کند.