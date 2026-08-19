باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، محمد زارعی، قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، با اشاره به طرح‌های تحولی در دست اقدام این ستاد اظهار کرد: در یک سال اخیر، با انجام کار‌های کارشناسی و بررسی‌های لازم، طرح‌های تحولی متعددی در ستاد در دست اقدام و اجرا قرار گرفته است.

وی افزود: برخی از این طرح‌ها مراحل تصویب خود را در جلسه ستاد طی کرده و اکنون آماده اجرا هستند و برخی دیگر نیز برای طرح در جلسه ستاد آماده شده‌اند که به‌زودی مطرح و مراحل تصویب آنها طی خواهد شد.

قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر ضرورت هماهنگی در اجرای این مصوبات گفت: مهم‌ترین هدف از برگزاری نشست‌های تبیینی، ایجاد آهنگ و هماهنگی لازم برای اجرای مصوبات است تا این مصوبات در مسیر طبیعی و منطقی خود، مراحل اجرا را به‌درستی طی کنند.

زارعی ادامه داد: دستگاه‌های همکار، بهترین و اصلی‌ترین مجریان طرح‌های تحولی ستاد هستند و هر یک از آنها متولی اجرای بخش‌هایی از این مصوبات هستند؛ بنابراین نقش شورا‌های هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در استان‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین نقشی که دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها باید در اجرای این طرح‌ها دنبال کنند، از طریق شورا‌های هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان‌هاست.

قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: با دعوت از دبیران شورا‌های هماهنگی استان‌ها، تلاش داریم ضمن تبیین طرح‌های تحولی، مراحل اجرایی و الزامات پیاده‌سازی آنها را نیز برای این عزیزان تشریح کنیم تا با آمادگی کامل و اشراف لازم نسبت به وظایف و اقدامات مورد نیاز، به استان‌های خود بازگردند.

زارعی افزود: دبیران شورا‌های هماهنگی پس از بازگشت به استان‌ها، با برگزاری نشست‌ها و جلسات لازم، زمینه را برای هرچه سریع‌تر و دقیق‌تر اجرا شدن مصوبات و طرح‌های تحولی ستاد فراهم خواهند کرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با اجرایی شدن این طرح‌های تحولی، شاهد تحولی بزرگ در حوزه مبارزه با مواد مخدر، کنترل اعتیاد و درمان معتادان باشیم.