عضو هیئت علمی مامایی و سلامت باروری دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص دیابت بارداری توضیحاتی ارائه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم -لیلا اسدی عضو هئیت علمی مامایی و سلامت باروری دانشکده مامایی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در مادران باردار کم خطر از نظر دیابت در هفته‌های ۲۴ تا ۲۸ با یک آزمایش ساده بیماری دیابت آنها تشخیص داده می‌شود.

به گفته وی، اگر دیابت بارداری کنترل نشود بر روی جنین تاثیر منفی می‌گذارد و حتی سبب شده تا مادران باردار نوزادان بالای ۴ کیلو را به دنیا بیاورند.

اسدی تاکید کرد: دیابت بارداری، افزایش قند خونی است که در حین دوران بارداری در مادران ایجاد خواهد شد و این بیماری با دیابت مزمن نوع ۱ و ۲ در افراد عادی متفاوت است.

وی ادامه داد: در دوران بارداری به خاطر شرایط جسمی و روانی وضعیت جسمانی مادران متفاوت خواهد بود.

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برچسب ها: جوانی جمعیت ، بارداری
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