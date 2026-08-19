نایب مراد گفت: تمام سعی مان را کرده ایم که امکانات را در مرکز ملی تنیس فراهم کنیم و امیدوارم مانند تیم پسران به نتایج بسیار ارزنده ای برسیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - فرناز نایب مراد سرپرست تیم ملی تنیس بانوان ایران درخصوص شرایط آمادگی این تیم برای حضور در مسابقات بیلی جین کینگ کاپ گفت: مشکات الزهرا صفی و ماندگار فرزامی 2 تنیسور ما در خارج از کشور مسابقات و تمرینات خودشان را دنبال می کنند ولی بعد از بازی های آسیایی  ناگویا به ما اضافه می شوند.

او ادامه داد: یاسمن یزدانی، هانا سلطانی، هانا شعبانپور و کیمیا ثاقب تهرانی در تمرینات تیم ملی تنیس دارند و تمام سعی مان را کرده ایم که امکانات را در مرکز ملی تنیس فراهم کنیم و امیدوارم مانند تیم پسران به نتایج بسیار ارزنده ای برسیم.

نایب مراد درباره برنامه ها برای حضور در بازی های آسیایی ناگویا گفت: اردو و مسابقاتی در تونس بچه ها شرکت خواهند کرد. قرار ما در چندین مسابقه شرکت کنیم که ما متاسفانه میسر نشد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: تیم ملی تنیس بانوان ایران ، تنیس ، تنیس بانوان ، فدراسیون تنیس
خبرهای مرتبط
پایان رقابت‌های تنیس بانوان در تهران؛ حضور ۱۱۵ ورزشکار از سراسر کشور
تور جهانی صربستان/ یزدانی به فینال نرسید
انتخابی رولان گاروس/ ادامه پیروزی‌های صادقی در مقدماتی تنیس جوانان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر استقلال خوزستان
یک مدال طلا دستاورد کشتی فرنگی ایران در چهار وزن دوم قهرمانی جهان
ثابت قدم: بازسازی ورزشگاه آزادی پاییز تمام می شود + فیلم
تقابل پرسپولیس با آبی پوشان اهوازی در شهرقدس
نام مهدی طارمی در لیست خروجی المپیاکوس قرار گرفت
اصلانیان: تارتار مدیریت رختکن پرسپولیس را خیلی خوب بلد است
آسانی دردسر بزرگ آبی‌ها پس از ۲ پیروزی
بهار داغ ورزش ایران در میادین جهانی و آسیایی؛ ۹۵ طلا در ۹۳ روز
گرشاسبی از رقم واقعی جذب رضاییان رونمایی کرد
رودری: از حضور در بارسلونا خیلی خوشحالم
آخرین اخبار
سرپرست تیم ملی تنیس بانوان ایران: تمام امکانات را برای تنیسورها فراهم کرده ایم
معرفی اعضای کمیته فنی المپیاد استعداد‌های برتر کشتی
گرشاسبی از رقم واقعی جذب رضاییان رونمایی کرد
آسانی دردسر بزرگ آبی‌ها پس از ۲ پیروزی
نام مهدی طارمی در لیست خروجی المپیاکوس قرار گرفت
بهار داغ ورزش ایران در میادین جهانی و آسیایی؛ ۹۵ طلا در ۹۳ روز
رودری: از حضور در بارسلونا خیلی خوشحالم
اصلانیان: تارتار مدیریت رختکن پرسپولیس را خیلی خوب بلد است
تقابل پرسپولیس با آبی پوشان اهوازی در شهرقدس
یک مدال طلا دستاورد کشتی فرنگی ایران در چهار وزن دوم قهرمانی جهان
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر استقلال خوزستان
ثابت قدم: بازسازی ورزشگاه آزادی پاییز تمام می شود + فیلم
خبرنگاران نشست خبری را تحریم کردند
سپاهان ۰ - ۲ تراکتور/ امیرحسین حسین زاده نسخه طلایی پوشان را پیچاند + فیلم
زور آلومینیوم و چادرملو بهم نرسید + فیلم
تساوی بدون پیکان و گل گهر + فیلم
بازی با استقلال خوزستان یکی از فینال‌هاست/ از گواردیولا، سیمئونه، آرتتا و کلوپ می‌آموزم
حدادی: قرارداد بازیکنان را شفاف می‌کنیم/ هیچ پرونده حقوقی نداریم
خلیفه اصل: ما مقابل پرسپولیس، بهتر از مسابقه قبلی بازی می‌کنیم
نساجی ۰ - ۱ استقلال/ دومین پیروزی متوالی آبی پوشان با بختیاری زاده + فیلم
انتخابی رولان گاروس/ ادامه پیروزی‌های صادقی در مقدماتی تنیس جوانان
علی نژاد: انتخابات کمیته ملی المپیک هفتم دی‌ برگزار می‌شود/ کیانی پرچمدار ایران در بازی های آسیایی شد + فیلم
توصیه بختیاری‌زاده به استقلالی‌ها: درگیر حواشی فضای مجازی نشوید
غیبت احتمالی سه بازیکن تاثیرگذار استقلال در آسیا
نگاهی به حریفان استقلال در لیگ نخبگان آسیا
علی‌نژاد: با وجود محدودیت‌ها و شرایط جنگی، کاروان ایران با حداکثر توان به ناگویا اعزام می‌شود
علی‌نژاد: موفقیت کاروان ایران در ناگویا، نشاط اجتماعی و غرور ملی را افزایش می‌دهد
نشست مشترک کمیته ملی المپیک و شورای المپیک آسیا برای بررسی روند اعزام به ناگویا
انصراف آتوسا گلشادنژاد از پرچمداری کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا
توسعه اسکواش نیازمند سرعت بیشتر و تمرکز بر ظرفیت‌های دانشگاهی است