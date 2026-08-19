نایب مراد گفت: تمام سعی مان را کرده ایم که امکانات را در مرکز ملی تنیس فراهم کنیم و امیدوارم مانند تیم پسران به نتایج بسیار ارزنده ای برسیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - فرناز نایب مراد سرپرست تیم ملی تنیس بانوان ایران درخصوص شرایط آمادگی این تیم برای حضور در مسابقات بیلی جین کینگ کاپ گفت: مشکات الزهرا صفی و ماندگار فرزامی 2 تنیسور ما در خارج از کشور مسابقات و تمرینات خودشان را دنبال می کنند ولی بعد از بازی های آسیایی ناگویا به ما اضافه می شوند.

او ادامه داد: یاسمن یزدانی، هانا سلطانی، هانا شعبانپور و کیمیا ثاقب تهرانی در تمرینات تیم ملی تنیس دارند و تمام سعی مان را کرده ایم که امکانات را در مرکز ملی تنیس فراهم کنیم و امیدوارم مانند تیم پسران به نتایج بسیار ارزنده ای برسیم.

نایب مراد درباره برنامه ها برای حضور در بازی های آسیایی ناگویا گفت: اردو و مسابقاتی در تونس بچه ها شرکت خواهند کرد. قرار ما در چندین مسابقه شرکت کنیم که ما متاسفانه میسر نشد.