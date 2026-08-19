فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان از کشف ۱۸ هزار و ۸۳۹ قلم انواع داروی غیرمجاز، دستگیری ۲ قاچاقچی و توقیف یک دستگاه خودرو در مرز‌های شمالی استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سردار رضا شجاعی اظهار داشت: مرزداران استان با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات هدفمند، فعالیت قاچاقچیان دارو در مناطق مرزی را شناسایی و موضوع را در دستور کار عملیاتی قرار دادند.

 وی افزود: پس از چند شبانه‌روز اقدامات اطلاعاتی و رصد تحرکات قاچاقچیان، مرزداران با شناسایی مسیر و زمان انتقال محموله، در عملیاتی غافلگیرانه موفق شدند ضمن توقیف یک دستگاه وسیله نقلیه، ۱۸ هزار و ۸۳۹ قلم انواع داروی غیرمجاز را کشف و ۲ نفر از عوامل مرتبط را دستگیر کنند.

 

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: برابر اعلام کارشناسان، ارزش دارو‌های مکشوفه بیش از ۲ میلیارد ریال برآورد شده و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی‌صلاح شدند.

 سردار شجاعی در پایان با تأکید بر پیامد‌های مخرب قاچاق دارو بر سلامت جامعه و اقتصاد کشور، تصریح کرد: مرزبانان استان با اشراف اطلاعاتی و حضور مستمر در مرزها، با قاچاق دارو و سایر اقلام غیرمجاز قاطعانه برخورد کرده و اجازه نخواهند داد سلامت مردم و امنیت اقتصادی کشور مورد تهدید قرار گیرد.

منبع فراجا

برچسب ها: فراجا ، داروی قاچاق
خبرهای مرتبط
توقیف محموله قرص متادون قاچاق در زاهدان
محموله داروی قاچاق در هامون توقیف شد
جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان خبر داد:
کشف دارو‌های قاچاق میلیاردی در زاهدان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
هشدار نارنجی هواشناسی؛ بادهای ۱۲۰ روزه منطقه سیستان از جمعه شدت می‌گیرد
رقابت ۴۳۱۱ داوطلب آزمون سراسری ۱۴۰۵ در حوزه‌های امتحانی دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
هشدار نارنجی هواشناسی؛ بادهای ۱۲۰ روزه منطقه سیستان از جمعه شدت می‌گیرد
توقیف محموله داروی‌های غیر مجاز قاچاق در مرز‌های شمال سیستان و بلوچستان
مناطق آزاد چابهار و سیستان و منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه، مکمل زنجیره‌ی تجاری شرق ایران است
آغاز تخلیه محموله ذرت دامی در بندر چابهار برای تأمین ذخایر راهبردی کشور