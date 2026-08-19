باشگاه خبرنگاران جوان - منصور بیجار در دیدار با حسین فروزان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور، با اشاره به آغاز فعالیتهای منطقهی آزاد سیستان اظهار داشت: این منطقه در یک سال اخیر از مرحلهی طرحریزی به اجرا رسیده و واردات خودرو، نمونهای از فعالشدن ظرفیتهای آن است.
وی افزود: تبلور منطقهی آزاد سیستان در پیوند این منطقه با ظرفیتهای تجاری و اقتصادی در جنوب و شرق استان است به طوری که با فعال شدن همه ظرفیتهای آن، میتواند نقش مکمل فعالیتهای بندر اقیانوسی چابهار در مسیر تجارت با افغانستان و کشورهای آسیای میانه را به خوبی ایفا کند
استاندار سیستان و بلوچستان، بندر چابهار را به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور، یک ظرفیت بینظیر برای گسترش فعالیتهای تجاری و توسعهی اقتصاد دریامحور خواند و تصریح کرد: اتصال این بندر به شبکه ریلی کشور و پیوند آن به منطقهی آزاد سیستان و مرزهای شمالی و شرقی، زمینهساز شکلگیری یک نوار تجاری پیوسته در شرق کشور خواهد شد.
بیجار با اشاره به منطقهی ویژهی اقتصادی میرجاوه، آن را نقطهی کلیدی در مبادلات ایران و پاکستان دانست و گفت: توافقات سفرهای اخیر به پاکستان، فرصتی تازه برای تبدیل میرجاوه به پیشران مبادلات مرزی دو کشور فراهم کرده است.
وی در پایان با اشاره به توافقات صورت گرفته بین رییس جمهور اسلامی ایران با نخست وزیر پاکستان مبنی بر تحقق ۱۰میلیارد دلاری مبادلات بین دو کشور و پیگیری های مقامات ایران و پاکستان از قبیل سفر اخیر وزیر کشور و صمت به اسلام آباد سفر وزیر کشور پاکستان به تهران، سیستان و بلوچستان را محور دستیابی به این سطح از مبادلات تجاری دانست و بر بهرهگیری از ظرفیتهای بینظیر استان مانند وجود کریدورها و شریانهای اصلی تجارت در استان از جمله مسیرهای مرتبط با CPEC، تأکید کرد
حسین فروزان دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور هم در این دیدار بر ضرورت پیگیری مسائل زیرساختی مناطق آزاد چابهار و سیستان و منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه تأکید کرد و در خصوص رونق بخشی به فعالیتهای این مناطق گفت و گو کرد.
منبع استانداری سیستان و بلوچستان