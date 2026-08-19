باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی - محمد شهاب جلیلوند در گردهمایی گزینشگران استان کردستان با تبریک فرارسیدن ماه ربیعالاول و هفته وحدت اظهار کرد: حضور در استان کردستان که نماد وحدت در عین کثرت است، برای بنده مایه افتخار است.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان کردستان افزود: یاد بیش از پنج هزار و ۴۰۰ شهید استان و بیش از ۱۸۰ شهید کردستان در جنگ رمضان را گرامی میداریم و باید در مسیر شهدا و برای ارتقای نظام جمهوری اسلامی و ایران عزیز حرکت کنیم.
دبیر هیأت عالی گزینش کشور با اشاره به جایگاه ویژه کردستان در نگاه رهبر معظم انقلاب بیان کرد: کردستان سرزمین فداکاریهای بزرگ و نشان افتخار تاریخ انقلاب اسلامی است و مردم این استان شایسته بهترین خدمت هستند.
جلیلوند با بیان اینکه توجه به سیره پیامبر اکرم(ص) میتواند راهگشای فعالیت گزینشگران باشد، گفت: یکی از مهمترین ویژگیهای پیامبر اسلام(ص) خوشخلقی و رفتار کریمانه با مردم بود و گزینشگر نیز باید مردم را ولینعمت خود بداند و بهترین شیوه برخورد را با آنان داشته باشد.
وی افزود: نخستین اصل در نظام گزینش، برخورد شایسته و اخلاقمدارانه با مردم است؛ ممکن است فردی بر اساس معیارهای گزینشی امتیاز لازم را به دست نیاورد، اما حتی در چنین شرایطی میتوان پیام رد صلاحیت را با احترام و دلسوزی منتقل کرد تا موجب بدبینی فرد نسبت به نظام و انقلاب نشود.
دبیر هیأت عالی گزینش کشور، گزینش را فرآیندی وحدتآفرین دانست و ادامه داد: در استانهایی که دارای تنوع قومی، مذهبی و فرهنگی هستند، نقش گزینش در ایجاد وحدت و انسجام بسیار مهم است. در بررسیهای انجامشده در کردستان نیز خوشبختانه نشانهای از دخالت مسائل قومی و مذهبی در تصمیمات گزینشی مشاهده نشده است.
جلیلوند این موضوع را موجب افتخار گزینشگران استان دانست و تصریح کرد: اصل نوزدهم قانون اساسی بر برخورداری مردم ایران از حقوق مساوی فارغ از قومیت و مذهب تأکید دارد و این موارد نباید در تصمیمات گزینشی دخالت داده شود.
وی دلسوزی برای مردم را از دیگر اصول مهم گزینش برشمرد و گفت: گزینشگر باید فردی را که مقابل او نشسته مانند فرزند خود ببیند؛ چراکه تصمیم گزینشگر میتواند بر سرنوشت یک انسان و خانواده او تأثیر بگذارد.
دبیر هیأت عالی گزینش کشور با تأکید بر اینکه هدف گزینش، رد صلاحیت افراد نیست، اظهار کرد: ما برای رد صلاحیت مردم یا ایجاد ترس در جامعه مأمور نشدهایم؛ گزینش باید نهادی اصلاحگر باشد و اگر فردی دارای ضعفهایی است، در صورت امکان زمینه اصلاح او را فراهم کند.
جلیلوند ادامه داد: رویکرد گزینش باید جذب حداکثری و اصلاحگرانه باشد، اما این موضوع به معنای باز گذاشتن مسیر برای ورود افراد فاقد صلاحیت یا فراهم کردن زمینه نفوذ در دستگاه اداری کشور نیست.
وی با اشاره به حساسیت تصمیمات گزینشی گفت: یک تصمیم نادرست و بدون دقت میتواند زندگی یک فرد و خانواده او را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین گزینشگر نباید با سلیقه شخصی یا بیدقتی درباره سرنوشت افراد تصمیمگیری کند.
دبیر هیأت عالی گزینش کشور بر ضرورت برخورداری گزینشگران از اخلاق کریمه تأکید کرد و افزود: گزینشگران نباید تنگنظر، تندخو یا مسامحهکار باشند، بلکه باید با اخلاق کریمه و نگاه واقعبینانه نسبت به افراد فعالیت کنند.
جلیلوند انصاف را یکی دیگر از اصول مهم گزینش عنوان کرد و گفت: در این فرآیند علاوه بر قانون باید انصاف را نیز مورد توجه قرار داد؛ چراکه ممکن است یک تصمیم قانونی باشد، اما لزوماً منصفانه نباشد. مرز میان عدالت و انصاف یکی از ظرافتهای مهم کار گزینش است.
وی با اشاره به ضرورت بهروزرسانی ضوابط گزینش بیان کرد: از ابتدای دولت چهاردهم، بهروزرسانی ضوابط و معیارها در دستور کار قرار گرفته و کارگروههای مختلفی برای بررسی شرایط روز جامعه تشکیل شده است.
دبیر هیات عالی گزینش کشور از بروزرسانی معیارهای گزینش از ابتدای دولت چهاردهم خبر داد و گفت: ۱۰ نمره برای عنصر میهنپرستی در بحث گزینش در نطر گرفته شده است.
دبیر هیأت عالی گزینش کشور خاطرنشان کرد: در کنار معیارهای قانونی، ویژگیهای ممتاز اخلاقی و برخی مؤلفههای متناسب با شرایط امروز جامعه نیز مورد توجه قرار گرفته و برای مؤلفههایی مانند میهندوستی، امتیاز مشخصی در فرآیند ارزیابی در نظر گرفته شده است.
جلیلوند در پایان تأکید کرد: گزینش باید ضمن پایبندی به قانون و اصول، متناسب با شرایط روز جامعه حرکت کند و با تکیه بر اخلاق، انصاف، دلسوزی و رویکرد اصلاحگرانه، زمینه ورود نیروهای شایسته و کارآمد به نظام اداری کشور را فراهم سازد.