\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a\u060c \u0628\u0627 \u0637\u0631\u062d \u0627\u06cc\u0646 \u067e\u0631\u0633\u0634 \u06a9\u0647 \u0622\u06cc\u0627 \u0645\u0627\u062f\u0631\u06cc \u0645\u06cc \u062a\u0648\u0627\u0646\u062f \u0641\u0631\u0632\u0646\u062f \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0622\u062a\u0634 \u0628\u06cc\u0641\u06a9\u0646\u062f\u060c \u062c\u0644\u0648\u0647 \u0627\u06cc \u0627\u0632 \u0631\u062d\u0645\u062a \u0648 \u0645\u062d\u0628\u062a \u062e\u062f\u0627\u0648\u0646\u062f \u0646\u0633\u0628\u062a \u0628\u0647 \u0628\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646\u0634 \u0628\u0647 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u06a9\u0634\u06cc\u062f\u0647 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f.\n\u00a0\n