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آیا این مادر می‌تواند فرزند خود را در آتش بیفکند؟ + فیلم

روایتی کوتاه از محبت بی پایان خداوند نسبت به بندگانش منتشر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این روایت، با طرح این پرسش که آیا مادری می تواند فرزند خود را در آتش بیفکند، جلوه ای از رحمت و محبت خداوند نسبت به بندگانش به تصویر کشیده می شود.

 

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