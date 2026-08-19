باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه پاکستان امروز چهارشنبه اعلام کرد که نشست چهارجانبه با وزرای امور خارجه عربستان، مصر و ترکیه اواخر این ماه در استانبول برگزار خواهد شد.

وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجه این کشور با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، گفتگوی تلفنی داشته و در طی آن، طرفین در مورد تحولات اخیر منطقه‌ای تبادل نظر کرده و تلاش‌های مشترک برای ارتقای صلح و ثبات در منطقه را در چارچوب هماهنگی مداوم بین دو کشور در مورد مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی مورد علاقه مشترک، مورد بحث و بررسی قرار دادند.

فیدان در این تماس تلفنی، دعوت رسمی خود را از همتای پاکستانی خود برای شرکت در چهارمین نشست منطقه‌ای وزرا که قرار است وزرای امور خارجه پاکستان، ترکیه، عربستان و مصر در اواخر این ماه در استانبول برگزار شود، ارائه کرد.

وزیر امور خارجه پاکستان نیز به نوبه خود دعوت را پذیرفت و با تایید شرکت خود در این نشست، تمایل کشورش را برای مشارکت در این نشست چهارجانبه ابراز کرد. این نشست در زمانی برگزار می‌شود که منطقه شاهد تحولات سریعی است که نیازمند همکاری و هماهنگی نزدیک‌تر بین کشور‌های فعال برای مقابله با چالش‌های مشترک و افزایش فرصت‌ها برای صلح و ثبات است.

منبع: آر تی